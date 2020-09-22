اعتراضا على التطبيع.. «فلسطين» تتخلى عن رئاسة مجلس الجامعة العربية

وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أعلن اليوم الثلاثاء، أن فلسطين ستتخلى عن حقها في رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، اعتراضا على إعلان البحرين والإمارات تطبيع علاقاتهما مع الكيان الصهيوني.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن المالكي قوله في مؤتمر صحفي: “تخلي فلسطين عن حقها في ترؤس مجلس الجامعة العربية في دورتها الحالية ردا على خروج البحرين والإمارات عن الإجماع وعقد اتفاق تطبيع مع إسرائيل”.

وأضاف: “دولة فلسطين هي عضو في الجامعة العربية، وعملت من أجل تعزيز دورها ومكانتها، ولن تتنازل عن مقعدها في الجامعة لأن ذلك سيخلق فراغا يمكن أن يولد سيناريوهات مختلفة نحن في غنى عنها في هذه المرحلة الحساسة”.

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر الجاري، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات والكيان الصهيوني، والبحرين والكيان الصهيوني.

وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما يرأس الوفد الصهيوني رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأكد الرئيس الأمريكي أن هذا الاتفاق هو أول اتفاق سلام مع الكيان الصهيوني ودول عربية بعد أكثر من ربع قرن، مضيفا أن الكثير من الدول سوف تتبع هذا الاتفاق.