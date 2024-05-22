اعتراض ليبي على عمليات تنقيب يونانية جنوب كريت

كشفت صحيفة “كاثيميريني” اليونانية، أن حكومة الوحدة الوطنية، اعترضت على قيام اليونان بأعمال تنقيب غير قانونية جنوب كريت، في مناطق تابعة لليبيا.

وقالت الصحيفة اليونانية في تقرير لها، إن الاعتراض كان عبر رسالة أرسلت إلى السفير اليوناني في طرابلس “نيكوس غاريليديس” قبل وقت قصير من الاجتماع بين رئيس الوزراء اليوناني “كيرياكوس ميتسوتاكيس” والرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” في أنقرة.

وأوضحت مصادر يونانية لـلصحيفة، أن السفارة تلقت مذكرة شفوية بشأن التنقيب الذي جرى جنوب كريت، موضحة أنه سيتم الرد عليها بشكل مناسب في الأيام المقبلة من قبل وزارة الخارجية اليونانية.

ووفق المصادر إأن رد أثينا سيكون بشكل أساسي لتسجيل رد فعلها، وليس الاعتراف بأي أساس للشكوى الليبية.

وجاء الاعتراض الليبي تعليقا على المسوحات الزلزالية التي أنجزتها السفينة النرويجية “رامفورم هايبريون” قبل أسابيع، حيث تشكك حكومة الوحدة الوطنية في حدود المياه الإقليمية التي تستخدمها اليونان في المناطق البحرية غرب وجنوب غرب كريت بموجب قانون يانيس مانياتيس 4001/2011)، الذي يقرر في غياب اتفاق بين أثينا وطرابلس، بأخذ الخط المتوسط كحد أقصى.