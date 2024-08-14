اعتراض 13 ألف مهاجر قرب السواحل الليبية منذ بداية العام

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أن أكثر من 13 ألف مهاجر تم اعتراضهم قبالة السواحل الليبية منذ بداية العام الجاري، وأعيدوا إلى الأراضي الليبية.

وقال المنظمة في بيان، إنه تم اعتراض 13,323 مهاجرا، بينهم 445 طفلا، في الفترة من 1 يناير إلى 10 أغسطس من هذا العام، وإعادتهم إلى ليبيا.

وأشارت المنظمة إلى أن عدد الوفيات بين المهاجرين بلغ 421 حالة، بينما تم تسجيل فقدان 603 آخرين خلال الفترة ذاتها.

يشار إلى أن ليبيا من الدول الرئيسية التي ينطلق منها آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى نحو أوروبا، رغم المخاطر الكبيرة التي تهدد حياتهم.

وفي الشهر الماضي، وعلى هامش مؤتمر دولي للحد من تدفقات الهجرة عبر المتوسط عقد في طرابلس، كشف وزير الداخلية أن حوالي 70 إلى 80% من الأجانب الموجودين في الأراضي الليبية “غير نظاميين”.

وأكد وجود ما يقارب 2.5 مليون أجنبي في ليبيا، معظمهم دخلوها بطرق “غير شرعية”، مع تأكيد رفض ليبيا “توطين” هؤلاء المهاجرين.

ووفقا لتقرير المنظمة الدولية للهجرة، ارتفع عدد المهاجرين الذين قضوا أو فقدوا خلال رحلات هجرتهم عبر طرقات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو منها في عام 2023 إلى 4,984، مقارنة بـ3,820 في عام 2022.