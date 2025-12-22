اعتقالات بعملية إسرائيلية في سوريا.. هل دخلت «تل أبيب» على خط محاربة داعش؟

نفذت قوات الجيش الإسرائيلي عملية أمنية في جنوب سوريا أسفرت عن اعتقال شخص مشتبه بانتمائه إلى تنظيم داعش، وكان يعمل على تنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، وفق ما أورده موقع والا الإسرائيلي.

ونفذت العملية الكتيبة 52 التابعة للواء الجولان رقم 474، بالتعاون مع محققي الميدان في الوحدة 504 التابعة لشعبة الاستخبارات، حيث جرى نقل المشتبه به إلى داخل إسرائيل لاستكمال التحقيقات، وصادرت القوات خلال العملية وسائل قتالية.

وأوقفت القوات المشتبه به في بلدة رفيد جنوب هضبة الجولان السورية، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية تتيح لعناصر معادية جمع معلومات استخباراتية حول تحركات الجيش الإسرائيلي ومسارات التسلل نحو إسرائيل.

وعزز الجيش الإسرائيلي نشاطه الهندسي والدوريات العسكرية في المنطقة، ورفع مستوى العوائق الميدانية، وفرض سيطرة عملياتية أوسع بهدف منع أي محاولات تسلل أو نشاط معاد.

وأظهرت تقديرات أمنية إسرائيلية أن تنظيم داعش ما زال ينشط داخل الأراضي السورية، مع تغيير أساليب عمله وتموضعه، مستفيدًا من الفراغات الأمنية في مناطق شرق سوريا والبادية السورية، حيث تساعد الطبيعة الجغرافية الوعرة عناصر التنظيم على الاختباء والتنقل.

وأشارت التقديرات إلى أن التنظيم بدأ بإرسال عناصر نحو جنوب سوريا لاختبار قدراته وبناء بنية تحتية أولية، في مرحلة يصفها الجيش الإسرائيلي بأنها مرحلة جس النبض.

وفي سياق متصل، نفذ الجيش الأمريكي الأسبوع الماضي عملية عين الصقر ضد مواقع تنظيم داعش في شرق سوريا، بالتنسيق مع الجيش الأردني، وذلك ردًا على كمين أسفر عن مقتل جنود أمريكيين، واستهدفت الضربات عشرات المواقع، بينما تستمر العمليات العسكرية في المنطقة.

سوريا تضبط صواريخ سام-7 كانت معدة للتهريب في دير الزور

نفذت مديرية الأمن الداخلي في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور السورية، الإثنين، عملية مداهمة محكمة لأحد المنازل، أسفرت عن ضبط صواريخ من نوع “سام-7” كانت معدة للتهريب خارج البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان عبر قناتها على تلغرام أن الأسلحة المضبوطة صودرت، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لملاحقة جميع المتورطين بهدف إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة.

وأكدت الوزارة استمرارها في التصدي لأعمال التهريب والأنشطة غير المشروعة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن البلاد واستقرارها.

وسبق أن أحبطت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الزبداني بمحافظة ريف دمشق في 17 من الشهر الجاري محاولة تهريب شحنة أسلحة باتجاه لبنان، تضمنت كميات كبيرة من قذائف “آر بي جي”.

وفي 20 من الشهر نفسه، نفذت مديرية الأمن الداخلي بريف دمشق بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على 5 أشخاص لتورطهم في تهريب أسلحة لمناطق السويداء ومناطق قسد وخلايا مرتبطة بتنظيم داعش، وضبطت طائرات مسيرة ومواد متفجرة وعبوات مضادة للأفراد.