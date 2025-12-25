اعتقالات في 124 موقعاً.. المخابرات التركية تطيح بقيادي من «داعش»

أعلنت النيابة العامة التركية إحباط مخططات إرهابية خطيرة في مدينة إسطنبول، يُشتبه في وقوف تنظيم داعش خلفها، وذلك عقب حملة أمنية واسعة نفّذتها السلطات التركية بناءً على معلومات استخبارية دقيقة.

وقالت النيابة العامة، في بيان رسمي، إن الأجهزة الأمنية نجحت في إفشال مخططات لاستهداف مواقع داخل تركيا خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، مشيرة إلى أن هذه المخططات جرى التحريض عليها من قبل تنظيم داعش.

وأوضحت أن أوامر اعتقال صدرت بحق 137 مشتبهًا بهم يقيمون في 124 موقعًا مختلفًا داخل إسطنبول، على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب، من بينها ملاحقات على المستوى الدولي.

وأضاف البيان أن القوات الأمنية أوقفت حتى الآن 115 شخصًا، بينما تتواصل العمليات لتعقّب وتوقيف باقي المطلوبين، في إطار إجراءات أمنية مشددة تهدف إلى منع أي تهديد محتمل.

و

أشار إلى أن مكتب مكافحة الإرهاب التابع للنيابة العامة تلقّى معلومات استخبارية تؤكد وجود اتصالات مباشرة بين عدد من المشتبه بهم وعناصر من تنظيم داعش، ما دفع إلى تنفيذ الحملة الأمنية قبل دخول المخططات حيّز التنفيذ.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر أمنية تركية أن جهاز المخابرات التركي نفّذ عملية نوعية خارج البلاد، أسفرت عن القبض على عنصر قيادي من تنظيم داعش في فرع ولاية خراسان.

وأفادت المصادر بأن العملية نُفّذت في المنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان، حيث جرى توقيف شخص من أصل تركي يُدعى محمد غوران، ويُعرف بالاسم الحركي يحيى، قبل نقله إلى تركيا.

وبيّنت أن الموقوف اضطلع بأدوار متقدمة داخل التنظيم، وشارك في أنشطة داخل معسكرات تابعة له، قبل أن يرتقي تدريجيًا إلى مستوى قيادي، ما جعله هدفًا أمنيًا بالغ الأهمية.

وأكدت المصادر أن العملية جاءت بعد متابعة استخبارية مطوّلة وتحركات دقيقة، في إطار جهود تركيا لتعقّب قيادات التنظيمات المتطرفة داخل البلاد وخارجها.