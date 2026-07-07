اعتقالات واسعة في الضفة.. الجيش الإسرائيلي يقتحم نابلس وجنين وسلفيت

اعتقل الجيش الإسرائيلي 20 فلسطينيًا على الأقل، بينهم فتاة، خلال حملة اقتحامات نفذها فجر الثلاثاء في مناطق مختلفة شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت به مصادر محلية لوكالة الأناضول.

وشملت العمليات العسكرية مداهمات للمنازل وانتشارًا للآليات والجنود في عدد من المدن والبلدات، من بينها نابلس وسلفيت وجنين.

وفي مدينة نابلس، قالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية اقتحمت المدينة، ودعمت انتشارها بتعزيزات عسكرية، فيما واصلت عملياتها حتى ساعات الصباح.

وأضافت المصادر أن القوات داهمت عددًا من المنازل في المنطقة الواقعة خلف المستشفى الوطني، بالتزامن مع انتشار مكثف للآليات العسكرية والجنود.

وفي بلدة مادما جنوب نابلس، نفذت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة، تخللتها تحقيقات ميدانية مع عدد من الفلسطينيين، إلى جانب مداهمة عشرات المنازل.

وأوضحت المصادر أن الاعتقالات في البلدة طالت 14 فلسطينيًا على الأقل.

وفي مدينة سلفيت، اعتقلت القوات الإسرائيلية شخصين، بينهما رئيس نقابات العمال في المحافظة محمود البر، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

كما داهمت القوات عددًا من منازل الفلسطينيين في المدينة، فيما تضررت مركبة بعد اصطدامها بآلية عسكرية إسرائيلية قبل انسحاب القوات.

وامتدت حملة الاعتقالات إلى مدينة جنين، حيث اعتقلت القوات الإسرائيلية أربعة فلسطينيين، بينهم فتاة، خلال اقتحام المدينة ومساكن للنازحين قرب الجامعة العربية الأمريكية.

ووفق المصادر المحلية، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي بناية سكنية قرب دوار الشهيد يحيى عياش وسط جنين، إضافة إلى حي الألمانية.

وتتواصل الاقتحامات الإسرائيلية في مدن وبلدات الضفة الغربية بوتيرة شبه يومية، وتشمل عمليات اعتقال وتحقيق ميداني ومداهمات للمنازل.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تصاعدت العمليات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1179 فلسطينيًا وإصابة نحو 13 ألفًا، إضافة إلى اعتقالات واسعة.