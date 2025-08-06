اعتقالات ووفيات وعودة فنية.. أبرز الأحداث في تركيا وسوريا وإيطاليا ومصر والعالم

شهد العالم في الساعات الأخيرة سلسلة من الأحداث، حيث شهدت تركيا اعتقال مشتبه به حاول إشعال النار في مسجد آيا صوفيا في إسطنبول، فيما تستعد الفنانة السورية أصالة للعودة إلى وطنها بعد غياب 14 عاماً، وفي إيطاليا، توفي شابان مصريان بعد تعرضهما لغاز سام أثناء عملهما في فينيسيا، بينما ضبطت السلطات المصرية ترسانة أسلحة ومواد مخدرة خطيرة، لبنان غيّر اسم شارع تكريماً للموسيقار زياد الرحباني، بينما شهدت كوريا الجنوبية مداهمة لوزارة الخارجية على خلفية تهريب وزير سابق، في الولايات المتحدة، لقي سائق سباقات مصرعه أثناء محاولة تحطيم رقم قياسي للسرعة، وفي فيتنام توفي حكم كرة قدم دولي خلال اختبار لياقة بدنية، كما ضبط الجيش المصري كميات ضخمة من المخدرات والبضائع المهربة، واعتقلت سلطنة عمان متهمين في قضايا اتجار بالبشر، وفي حادث غوص مأساوي، كشف تقرير أمريكي عن إهمال كارثي أدى لانفجار غواصة سياحية، وأخيراً، توفي نجم كرة القدم الألماني فرانك ميل، وأعلنت باكستان عن ترحيل أكثر من مليون لاجئ أفغاني في سبتمبر المقبل.

تركيا: اعتقال مشتبه به حاول إشعال النار داخل مسجد آيا صوفيا في إسطنبول

أعلنت السلطات التركية اعتقال رجل يُشتبه في تورطه بمحاولة إشعال حريق داخل مسجد آيا صوفيا الكبير بمدينة إسطنبول، بعد أن قام بإحراق أوراق داخل المسجد، ما أدى إلى اشتعال جزء من سجادته.

وأفادت الشرطة بأن الحادث وقع يوم 11 يوليو الماضي، وتم التعرف على المشتبه به وتوقيفه في موقع الحادث، قبل أن يُحال إلى الجهات القضائية المختصة، وصدر لاحقاً قرار باعتقاله رسمياً بتاريخ 13 يوليو، دون الكشف عن الدوافع وراء الحادث.

كاميرات المراقبة أظهرت المتهم وهو يحاول إشعال النار بالقرب من أحد الأعمدة الرخامية، لكن تدخل عناصر الأمن والزوار في الوقت المناسب حال دون انتشار الحريق ووصوله إلى المفروشات أو الستائر القابلة للاشتعال.

ويُعد مسجد آيا صوفيا من أبرز المعالم التاريخية والدينية في إسطنبول. شيّد في الأصل ككاتدرائية بيزنطية عام 537 ميلادياً، وحُوّل إلى مسجد عام 1453 عقب فتح القسطنطينية، ثم إلى متحف عام 1935 بقرار من الجمهورية التركية، قبل أن يُعاد فتحه كمسجد في يوليو 2020 بموجب مرسوم رئاسي.

الحادث أثار استياء واسعاً في الأوساط الثقافية والدينية، وسط مطالب بتشديد إجراءات الحماية للمواقع التاريخية والدينية الحساسة.

إطلاق نار داخل قاعدة فورت ستيوارت بولاية جورجيا.. وسقوط ضحايا

أعلن الجيش الأميركي، اليوم الأربعاء، وقوع ضحايا في حادث إطلاق نار نشط داخل قاعدة فورت ستيوارت العسكرية بولاية جورجيا، ما أدى إلى حالة استنفار أمني واسعة داخل القاعدة.

وأفاد بيان نُشر على الصفحة الرسمية للقاعدة في “فيسبوك” أنه تم إغلاق القاعدة بالكامل عند الساعة 11:04 صباحاً بالتوقيت المحلي، مشيراً إلى أن قوات إنفاذ القانون موجودة حالياً في موقع الحادث، الذي وقع داخل منطقة اللواء القتالي المدرع الثاني.

وحتى الآن، لم تُكشف تفاصيل رسمية حول عدد الضحايا أو طبيعة الإصابات، لكن تقارير أولية من وسائل إعلام محلية تحدثت عن خمسة مصابين، وأشارت إلى أن أحد المشتبه بهما قد أُلقي القبض عليه، بينما لا تزال الأوضاع الأمنية قيد التقييم.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تُظهر جنوداً يهرعون إلى داخل المباني للاحتماء بعد دوي إطلاق النار، وسط أنباء متضاربة بشأن عدد المهاجمين.

وأكدت السلطات تفعيل بروتوكول “الاحتماء في المكان” (Shelter-in-Place)، مطالبة جميع المتواجدين داخل القاعدة بعدم مغادرة مواقعهم حتى إشعار آخر.

وتعد قاعدة فورت ستيوارت واحدة من أكبر المنشآت العسكرية في الولايات المتحدة، وتضم آلاف الجنود، مما يزيد من حساسية الحادث وخطورته.

أصالة تستعد للعودة الفنية إلى سوريا بعد 14 عاماً من الغياب

تستعد الفنانة السورية أصالة نصري لإحياء أول حفل غنائي لها في سوريا منذ أكثر من 14 عاماً، في خطوة تعكس عودتها الفنية إلى بلدها بعد غياب طويل.

وغابت أصالة عن الساحة الفنية السورية منذ اندلاع الأزمة عام 2011، بسبب مواقفها السياسية المناهضة لنظام بشار الأسد ودعمها للثورة السورية.

وأكدت نقابة الفنانين السوريين عبر صفحتها على “فيسبوك” أن الترتيبات جارية لزيارة أصالة المرتقبة، مشيرة إلى عقد لقاء بين مجلس النقابة وشقيقها أنس نصري، بحضور عدد من المسؤولين، لمناقشة تحضيرات الحفل المرتقب.

وجاء في رسالة أرفقها أنس نصري مع باقة ورود لنقابة الفنانين: “هنا حيث لا تقاس الأصوات بمساحتها، بل بانتمائها. نهديكم هذه الباقة باسم من تعود اليوم، ليس فقط لتغني، بل لتصافح الجذور”.

ولم تصدر أصالة تعليقاً مباشراً على الحفل، لكنها ألمحت خلال مؤتمر صحفي في مهرجان “جرش للثقافة والفنون” في الأردن إلى إمكانية زيارتها سوريا نهاية أغسطس الجاري.

غاز سام يتسبب في وفاة شابين مصريين أثناء عملهما في فينيسيا بإيطاليا

لقي الشابان المصريان زياد سعد عبده مصطفى (21 عاماً) وسيد عبد الوهاب حمد محمود (39 عاماً) مصرعهما يوم الاثنين في مدينة فينيسيا الإيطالية، إثر تعرضهما لغاز سام أثناء تأديتهما عملهما داخل خزان تحت الأرض.

وقالت صفحة الجالية المصرية في إيطاليا إن أحد الشابين توفي داخل موقع العمل، فيما حاول زميله إنقاذه لكنه لقي حتفه أيضاً في المكان ذاته.

وتُعد الجالية المصرية في إيطاليا من الأكبر، حيث يقدر عدد أفرادها بنحو 700 ألف شخص وفقاً لمسؤولي الجالية.

ويأتي هذا الحادث في ظل جهود السلطات الإيطالية المستمرة لمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية، حيث كشفت الشرطة في أبريل الماضي عن تفكيك شبكة إجرامية دولية تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط، واعتقال 15 مصرياً متورطين في تنظيم عمليات تهريب معقدة عبر تركيا واليونان وإيطاليا.

بينها آر بي جي وغرينوف.. ضبط ترسانة أسلحة ومواد مخدرة بحوزة عناصر خطيرة في مصر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن ضبط ترسانة كبيرة من الأسلحة النارية مخبأة داخل قطعة أرض في محافظة أسيوط، تعود لأحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة والمطلوب ضبطه في عدة قضايا جنائية، حيث لقي مصرعه خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في محافظة الجيزة.

وجاء في البيان أن القوات الأمنية عثرت على 18 قطعة سلاح متنوعة تضمنت مدفع آر بي جي، ورشاشين من طراز جرينوف، و10 بنادق آلية، بالإضافة إلى بنادق خرطوش وطبنجة وطلقات مختلفة الأعيرة.

وفي سياق متصل، ضبطت أجهزة الأمن عشرات الأسلحة النارية ومئات الكيلوجرامات من المواد المخدرة بحوزة عناصر إجرامية في عدة محافظات، ضمن جهود مكثفة لتفكيك بؤر الاتجار بالمخدرات والأسلحة غير المرخصة.

وشملت المضبوطات نحو 360 كيلوغراماً من المخدرات بأنواع متنوعة مثل الحشيش والهيروين والأيس، إلى جانب 49 قطعة سلاح ناري، ما يعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجهها السلطات في مكافحة الجريمة المنظمة.

مجلس الوزراء اللبناني يغيّر اسم شارع في الحمرا تكريمًا لزياد الرحباني

وافق مجلس الوزراء اللبناني، على تعديل اسم الشارع الممتد من طريق المطار باتجاه نفق سليم سلام، من “جادة حافظ الأسد” إلى “جادة زياد الرحباني”، تكريماً للموسيقار والمسرحي اللبناني الراحل.

وأوضح وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، عقب اجتماع المجلس، أن رئيس الجمهورية ميشال عون كان المبادر لهذا الطلب، مشيراً إلى تكليف وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات الرسمية لإتمام تغيير الاسم.

وجاء هذا القرار بعد حملة شعبية أطلقها ناشطون ومثقفون عبر منصات التواصل الاجتماعي لتكريم الرحباني بإطلاق اسمه على أحد شوارع منطقة الحمرا التي عاش فيها سنوات طويلة.

مداهمة غير مسبوقة لوزارة الخارجية في كوريا الجنوبية على خلفية تهريب وزير سابق إلى الخارج

اقتحم فريق المحقق الخاص برئاسة لي ميونغ هيون، صباح اليوم الأربعاء، مبنى وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في سيئول، في إطار تحقيقات موسعة بشأن مزاعم تهريب وزير الدفاع السابق لي جونغ سوب إلى الخارج، لتفادي التحقيق معه في قضية تدخل حكومي تتعلق بوفاة أحد جنود مشاة البحرية عام 2023.

وذكرت وكالة “يونهاب” أن المداهمة جاءت بعد ظهور شبهات حول تعيين لي جونغ سوب بشكل مفاجئ سفيراً لكوريا الجنوبية في أستراليا في 4 مارس من العام الماضي، رغم خضوعه لحظر سفر بسبب التحقيقات الجارية، وقد أُلغِي الحظر بعد ثلاثة أيام فقط من التعيين، ما أتاح له المغادرة فوراً إلى أستراليا، قبل أن يعود بعد 11 يوماً تحت ضغط الجدل الشعبي.

ويتهم منتقدون إدارة الرئيس السابق يون سوك يول بالضلوع في محاولة “تهريب سياسي” من خلال استغلال التعيين الدبلوماسي كغطاء قانوني، وقد شملت المداهمة مكاتب وزير الخارجية ومسؤولي شؤون الأفراد، بهدف الحصول على وثائق وبيانات تتعلق بملابسات التعيين المثير للجدل.

مصرع سائق سباقات أمريكي في حادث مأساوي أثناء محاولة تحطيم رقم قياسي للسرعة في بونفيل

لقي سائق السباقات الأمريكي المخضرم كريس راشكي (60 عامًا) مصرعه الأحد الماضي، إثر فقدانه السيطرة على سيارته خلال محاولة تسجيل رقم قياسي للسرعة على اليابسة في مسطحات بونفيل الملحية بولاية يوتا الأمريكية.

وبلغت سرعة راشكي نحو 457 كيلومترًا في الساعة، قبل أن ينحرف بعد قطع مسافة 2.5 ميل (حوالي 4 كيلومترات) فقط، مما أدى إلى تحطم السيارة ومصرعه رغم تلقيه الإسعافات الأولية في موقع الحادث.

وسيارته من نوع “Streamliner”، وهي مركبة طويلة ضيقة ذات تصميم انسيابي مخصص لتحقيق سرعات عالية، وراشكي كان من أبرز وجوه مجتمع سباقات السرعة، حيث امتدت مسيرته لأكثر من 40 عامًا، متوازنًا بين شغفه بالسباقات وعمله في صناعة قطع غيار السيارات.

ولا تزال الجهات المختصة تحقق في أسباب الحادث، وسط احتمالات متعددة تشمل خللاً ميكانيكيًا أو خطأ في القيادة أو تأثير الظروف الجوية.

وتُعد مسطحات بونفيل الملحية من أشهر المواقع العالمية لمحاولات تحطيم أرقام السرعة، حيث تقام فيها سباقات منذ عام 1914 على مسافة نحو 11 كيلومترًا، وتمتاز بسطحها الأبيض المسطح وطبقة مائية تحتها تساهم في تبريد الإطارات، مما يجعلها الموقع المفضل لعشاق السرعة من جميع أنحاء العالم.

وفاة الحكم الدولي تشان دينه ثينه خلال اختبار لياقة بدنية في فيتنام

توفي الحكم الدولي السابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تشان دينه ثينه، عن عمر 43 عامًا، أثناء خضوعه لاختبار للتحمل البدني في فيتنام.

ووفقًا للاتحاد الفيتنامي لكرة القدم، فقد الحكم وعيه خلال أداء اختبار قطع مسافة 4 آلاف متر، عند اللفة السابعة، ما استدعى تدخل الفريق الطبي الذي قدم الإسعافات الأولية ونقله إلى المستشفى، حيث توفي هناك.

وحتى الآن، لم تُحدد الأسباب الدقيقة للوفاة.

وحصل تشان دينه ثينه على شارة التحكيم الدولية من “فيفا” عام 2019، وتُعتبر اختبارات اللياقة جزءًا من استعدادات الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم قبل بداية كل موسم، حيث لا يُسمح للحكام بالعمل إلا بعد اجتيازهم للاختبارات البدنية والمهنية وفقًا للوائح “فيفا”.

وفي حادثة مشابهة، توفي الحكم أرثور إكسانوف (45 عامًا) في أبريل الماضي خلال مباراة في إقليم كراسنويارسك الروسي بعد سقوطه وفقدان وعيه على أرض الملعب.

الجيش المصري يضبط أطنان مخدرات وبضائع مهربة بقيمة تقترب من 2 مليار جنيه

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، الثلاثاء، أن قوات حرس الحدود تمكنت خلال الشهر الماضي من ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والبضائع المهربة، في عمليات متفرقة على الحدود.

وأفاد المتحدث بأن المضبوطات تجاوزت 12 طناً من المخدرات المتنوعة، بينها حشيش ونبات الهيدور المخدر والأفيون، إضافة إلى ضبط 391 ألف قرص مخدر. كما شملت المضبوطات 628 بندقية آلية، و5245 طلقة نارية مختلفة، وقاذف أر بي جي.

وبلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات نحو 1.89 مليار جنيه مصري، في أكبر عمليات ضبط من نوعها خلال الفترة الأخيرة.

شرطة سلطنة عمان تعلن القبض على عدة أشخاص من جنسيات آسيوية بينهم متورطون في الاتجار بالبشر

أعلنت سلطات سلطنة عُمان عن إلقاء القبض على عدة أشخاص من جنسيات آسيوية في حوادث منفصلة، بينهم ثلاثة أشخاص متهمون بالاتجار بالبشر وحجز نساء من ذات الجنسية واستغلالهن في أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة.

وأكدت شرطة عمان السلطانية أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بالتعاون مع وحدة شرطة المهام الخاصة ببوشر تمكنت من القبض على المتهمين وتستكمل الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي حادث منفصل، ضبطت قيادة شرطة محافظة الداخلية ثلاثة أشخاص من جنسية آسيوية بعد تورطهم في سرقة أجهزة تكييف وأجهزة إلكترونية من إحدى الاستراحات بولاية سمائل، حيث استأجروا الاستراحة ثم هربوا دون دفع قيمة الإيجار، وتتم متابعة الإجراءات القانونية معهم.

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك من القبض على شخصين من جنسية آسيوية أثناء محاولتهما إرسال أكثر من خمسة عشر كيلوغرامًا من مخدر الأفيون إلى دولة أوروبية عبر إحدى شركات الشحن، بعد إخفاء المخدرات بطريقة احترافية داخل مضخات مياه. ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تقرير خفر السواحل الأميركي يكشف “إهمالاً كارثياً” وراء انفجار غواصة “تيتان” 2023

كشف تقرير صادر عن خفر السواحل الأميركي الثلاثاء، أن كارثة انفجار الغواصة السياحية “تيتان” عام 2023، والتي أودت بحياة خمسة أشخاص، كانت نتيجة “إهمال كارثي”، ممارسات سلامة غير كافية، وتجاهل للرقابة، تعود إلى الأجواء “المسمومة” داخل شركة “أوشن غيت” المشغلة.

وجاء في أكثر من 300 صفحة من التحقيقات التي استغرقت عامين أن الحادث كان “مأساة يمكن تفاديها”، محملاً الشركة وقيادتها مسؤولية فشل ممنهج في جميع جوانب تصميم وتشغيل وصيانة الغواصة.

ووقعت الحادثة أثناء مهمة استكشافية تجارية إلى حطام سفينة “تايتانيك” في أعماق المحيط الأطلسي، حيث انفجرت الغواصة تحت ضغط الأعماق، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها.

وأظهر التحقيق أن الرئيس التنفيذي الراحل لشركة أوشن غيت، ستوكتون راش، تبنى أسلوباً سلطوياً داخل الشركة، ممارساً تهديدات وفصل موظفين أعربوا عن مخاوف تتعلق بالسلامة، إضافة إلى تعمد تضليل الجهات الرقابية وتزوير بيانات.

وأشار التقرير إلى أن تخزين الغواصة في العراء خلال شتاء 2023 في كندا تسبب في تدهور هيكلها نتيجة دورات التجمّد والذوبان المتكررة.

وقال جيسون نوبيور، رئيس مجلس التحقيقات البحرية بخفر السواحل: “هذه الكارثة البحرية وخسارة الأرواح الخمسة كان من الممكن تجنبها تماماً”.

وتضم قائمة الضحايا المستكشف الفرنسي بول-هنري نارغوليه، ورجل الأعمال البريطاني هاميش هاردينغ، والملياردير الباكستاني البريطاني شاهزاده داوود وابنه سليمان (19 عاماً).

وعبرت عائلة داوود عن أن التقرير لا يغير المأساة التي ألمت بهم، لكنها دعت إلى المحاسبة وتعديل القوانين لمنع وقوع حوادث مشابهة في المستقبل، فيما تلاحق عائلة نارغوليه الشركة قضائياً بدعوى تعويضات تجاوزت 50 مليون دولار، متهمة إياها بإخفاء معلومات حساسة عن تاريخ الغواصة ومتانتها.

وفاة فرانك ميل نجم منتخب ألمانيا وبطل كأس العالم 1990 عن عمر 67 عاماً

توفي فرانك ميل، نجم منتخب ألمانيا الغربية لكرة القدم وبطل كأس العالم 1990، عن عمر ناهز 67 عاماً، وفق ما أعلن نادي روت فايس إيسن الألماني نقلاً عن عائلته. عانى ميل من مضاعفات إثر سكتة دماغية تعرض لها في مايو الماضي بإيطاليا.

وبدأ ميل مسيرته الاحترافية عام 1981 مع روت فايس إيسن، ولعب لاحقاً مع بوروسيا مونشنغلادباخ وبوروسيا دورتموند وفورتونا دوسلدورف، مسجلاً 123 هدفاً في 387 مباراة بالدوري الألماني. كما شارك في 17 مباراة دولية، وكان جزءاً من فريق ألمانيا الغربية الفائز بكأس العالم 1990 ودورة سيؤول الأولمبية 1988 حيث نال البرونزية.

وبعد اعتزاله، أسس مدرسة لكرة القدم للأطفال وشارك بانتظام مع فريق قدامى دورتموند، وترك بصمة كبيرة على كرة القدم الألمانية.

باكستان تعلن ترحيل أكثر من 1.3 مليون لاجئ أفغاني في سبتمبر المقبل

أعلنت السلطات الباكستانية نيتها ترحيل أكثر من 1.3 مليون لاجئ أفغاني مسجلين لدى الأمم المتحدة إلى أفغانستان، اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل ضمن المرحلة الثالثة من برنامج العودة الطوعية. تأتي هذه الخطوة وسط استنكار دولي بسبب الترحيل القسري للاجئين.

وكانت باكستان قد شرعت في ترحيل نحو 1.3 مليون لاجئ أفغاني في مرحلتي ترحيل سابقتين بدأتا في سبتمبر 2023، ما أثار أزمة إنسانية في أفغانستان التي تعاني من ويلات الحرب ويهيمن عليها تنظيم طالبان.

ويأتي هذا القرار في ظل توترات متصاعدة بين باكستان وأفغانستان بشأن وجود اللاجئين الأفغان على الأراضي الباكستانية، حيث تواجه حملات الترحيل الأخيرة انتقادات محلية ودولية واسعة.

ماكرون يأمر بتشديد الإجراءات تجاه الجزائر ويطالب بتعليق تأشيرات الجوازات الرسمية والدبلوماسية

وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، حكومته بالتحرك “بمزيد من الحزم والتصميم” تجاه الجزائر، في تصعيد جديد على خلفية توتر دبلوماسي متزايد بين البلدين.

وفي رسالة رسمية إلى رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، اطّلعت عليها صحيفة “لوفيغارو”، طلب ماكرون من الحكومة تعليق العمل باتفاقية عام 2013 المبرمة مع الجزائر، والمتعلقة بإعفاءات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية.

ويأتي هذا القرار في ظل ما وصفته الرئاسة الفرنسية بـ”القلق العميق” إزاء الوضع القانوني للكاتب بوعلام صنصال والصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المعتقلين حالياً في الجزائر. وقد دعا ماكرون إلى اتخاذ قرارات إضافية بشأن قضيتهما، دون الكشف عن طبيعة هذه الإجراءات.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب قرار الجزائر ترحيل 15 مسؤولاً فرنسياً من أراضيها، وهو ما دفع باريس في وقت سابق إلى التلويح بـ”رد قوي”، بحسب مصادر دبلوماسية فرنسية.

وفي سياق موازٍ، دعت وزارة الداخلية الفرنسية إلى تشديد الضغط على الجزائر من أجل استعادة رعاياها المقيمين في فرنسا بطريقة غير قانونية، معتبرة أن التعاون بين البلدين “غير كافٍ” في هذا الملف.

ويُنظر إلى هذه التحركات الفرنسية على أنها تصعيد دبلوماسي لافت، من شأنه أن يعمق التوترات في العلاقات الثنائية التي لطالما اتسمت بالتقلب، لا سيما على خلفية ملفات الهجرة والتأشيرات وحرية التعبير.