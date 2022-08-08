اعتقال رئيس منظمة نازحي تاورغاء ببنغازي

أفادت رابطة أسر الشهداء والمفقودين والمتعقلين والمتضررين تاورغاء، باعتقال الناشط المدني ورئيس منظمة نازحي تاورغاء ببنغازي عمران يونس، من قبل جهات عسكرية بمدينة بنغازي.

وأكدت الرابطة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بأن الاعتقال القسري لعمران تم من وسط منزله بمدينة بنغازي يوم الأربعاء ليلا بتاريخ 3 أغسطس 2022 ولايزال مصيره مجهولا حتى الآن.

وطالبت الرابطة، وزارة الداخلية بالحكومة الليبية والجهات العسكرية التابعة لقوات حفتر بالتدخل العاجل للإفراج الفوري عن الناشط عمران يونس، وحمَّلت مسؤولية سلامته للجهات الخاطفة ببنغازي، كما طالبت بإنهاء ظاهرة الاختطافات والاعتقالات التعسفية في عموم ليبيا.

كما حمَّلت الرابطة المسؤولية، السلطات الليبية المتمثلة في الحكومة الليبية بالعمل الجدي على احترام حرية الرأي والتعبير.

وأعربت الرابطة عن إدانتها واستنكارها لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واعتبرتها اعتداء على الحريات العامة والحياة المدنية، وعلى حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، والإعلان الدستوري المؤقت، وطالبت الجهات المسؤولة عن عمليات الاحتجاز غير القانوني والاعتقال العشوائي بدون أوامر من الجهات القضائية، بالكشف عن مصير المعتقلين وكافة المختطفين والمختفين قسريا وإطلاق سراحهم فورا، وحملتهم مسؤولية سلامتهم وحياتهم.