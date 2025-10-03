إكس تغلق الحساب الرسمي.. نشطاء «أسطول الصمود» يدخلون إضراباً عن الطعام

أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن عددًا من نشطاء سفن “أسطول الصمود”، الذين احتجزتهم إسرائيل في المياه الدولية، دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ لحظة احتجازهم.

وأوضحت اللجنة في بيان على حسابها الرسمي في “فيسبوك” أن سفينة “مارينيت – صفد”، التابعة للأسطول، تبعد نحو 50 كيلومترًا عن قطاع غزة، بينما تبقى نحو 885 كيلومترًا للسفن التسع الأخرى ضمن الأسطول الجديد، بما فيها سفينة “الضمير” التي تقل إعلاميين وأطباء.

إلى ذلك، أعلنت إسرائيل، الجمعة، عن ترحيل 4 ناشطين إيطاليين كانوا على متن مراكب أسطول المساعدات المتجه إلى قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على “إكس” أن “التدابير جارية لإنهاء استفزاز الأسطول وطرد المشاركين في هذه المهزلة”، مؤكدة أن “الآخرين في طريقهم للطرد”. كما أضافت الوزارة أنها تسعى لإتمام هذه الإجراءات بأسرع وقت ممكن.

هذا البيان جاء بعد أن اعترضت البحرية الإسرائيلية، الجمعة، آخر مراكب الأسطول الذي كان يسعى لكسر الحصار المفروض على غزة.

وقال نشطاء من “أسطول الصمود” الذي كان يحمل مساعدات إنسانية، إن البحرية الإسرائيلية اعترضت قاربهم الأخير قبيل وصوله إلى ساحل غزة.

وقال المنظمون في بيان: “تم اعتراض قارب مارينيت، آخر قارب متبقٍ من أسطول الصمود العالمي”.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها النشطاء اقتراب زورق إسرائيلي من قاربهم قبل أن يصعد الجنود إلى متنه.

في السياق، أصبحت الصفحة الرسمية لحساب “الأسطول العالمي للصمود” غير متاحة على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، ما أثار تساؤلات حول أسباب تعطيله في هذا التوقيت الحساس، بالتزامن مع اندلاع احتجاجات في عدة دول دعماً للأسطول، وعند محاولة الدخول إلى الصفحة، تظهر رسالة تفيد بعدم وجود مثل هذا الحساب، ما دفع متابعين وداعمين للأسطول للتعبير عن استيائهم من القرار.

“أسطول الصمود العالمي” ينجح في كسر الحصار عن غزة رغم اعتراض إسرائيل لسفن عديدة

صرح رمضان تونتش، أحد منظمي “أسطول الصمود العالمي”، صباح الجمعة بأن الأسطول تمكن من اختراق الحصار البحري على قطاع غزة، مؤكداً أن مهمة الأسطول “تم إنجازها وتم كسر الحصار”.

وقال تونتش لوكالة “سبوتنيك” إن الأسطول، المكوّن من نحو 50 سفينة، اعترضته القوات الإسرائيلية على مسافة 120 ميلاً بحرياً، وتم الاستيلاء على بعض السفن واعتقال المشاركين.

لكنه أشار إلى أن سفينة واحدة نجحت في الوصول إلى السواحل الغزية، منجزةً مهمتها في تحدي الحصار، وتحمل اسم “مارينتا”، على بعد نحو 77 ميلاً بحرياً من غزة.

البحرين تتابع احتجاز مواطنيها على متن “أسطول الصمود” وتنسق لإعادتهم

أصدرت البحرين، بيانًا أكدت فيه متابعة وضع مواطنيها الذين احتجزتهم إسرائيل أثناء مشاركتهم على متن سفن “أسطول الصمود” المتجهة إلى قطاع غزة لتقديم مساعدات إنسانية.

وأوضحت وكالة الأنباء البحرينية أن السلطات تبذل قصارى جهدها للإفراج عن المواطنين البحرينيين في أسرع وقت، مشيرة إلى أن سفارة المملكة لدى تل أبيب تنسق مع الجهات المعنية لضمان اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عودتهم سالمين إلى الوطن.

بن غفير يصف نشطاء “أسطول الصمود” بالإرهابيين بعد احتجازهم في البحر

أعلن “أسطول الصمود العالمي” أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هاجم النشطاء المشاركين في الأسطول لفظيًا، بعد احتجازهم من قبل القوات الإسرائيلية في المياه الدولية، أمس الخميس.

ونشر الحساب الرسمي للأسطول على منصة “إكس” مقطع فيديو يظهر فيه بن غفير وهو يوجه للمحتجزين عبارة: “أنتم إرهابيون”، بينما كان النشطاء مقيدين وبحوزتهم عناصر أمن إسرائيليين، وردّ بعضهم بهتاف “الحرية لفلسطين”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت الخميس بأن سلاح البحرية الإسرائيلي سيطر على 41 سفينة متجهة نحو غزة، وعلى متنها أكثر من 400 شخص.

وردّ “أسطول الصمود” على ذلك بوصف ما قامت به إسرائيل بأنه “قرصنة في عرض البحر وانتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان”، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري.

يذكر أن “أسطول الصمود العالمي”، الذي انطلق مطلع سبتمبر الماضي، يضم عشرات السفن ويقل نحو 400 ناشط من 40 دولة، بهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة الذي يشهد أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع حصيلة قتلى تجاوزت 66 ألف فلسطيني وأكثر من 168 ألف مصاب.