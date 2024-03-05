اعتقال 7 أشخاص في تركيا يتعاملون مع الموساد

أعلن جهاز الاستخبارات التركي اليوم الثلاثاء، إن الشرطة اعتقلت سبعة أشخاص، من بينهم محقق خاص، للاشتباه في بيعهم معلومات لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).

وذكر الجهاز أنه يشتبه في أن المحقق الخاص، وهو موظف حكومي سابق، جمع معلومات عن شركات وأفراد من منطقة الشرق الأوسط في تركيا وزرع أجهزة تعقب وانخرط في عمليات مراقبة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية الشرطة وهي تداهم منازل في إسطنبول وتصادر أسلحة وأكياس مخدرات وأجهزة إلكترونية.

وكتب وزير الداخلية علي يرلي قايا على إكس “لن نسمح أبدا بتنفيذ أنشطة تجسس داخل حدود بلادنا، سنقبض عليهم واحدا تلو الآخر ونقدمهم إلى العدالة”.

وأوضحت الاستخبارات أن المحقق التركي تلقى تدريبا من الموساد في العاصمة الصربية بلجراد، وتلقى مدفوعات بعملة مشفرة لم تظهر في السجلات الرسمية.

وأمرت محكمة تركية في يناير بالقبض على 15 شخصا وترحيل ثمانية آخرين يشتبه في أن لهم صلات بالموساد وأنهم يستهدفون الفلسطينيين الذين يعيشون في البلاد، وفي فبرايراعتقلت تركيا سبعة يشتبه في بيعهم معلومات للموساد.

وتتبادل قيادات تركية وإسرائيلية الانتقادات العلنية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

وحذرت أنقرة إسرائيل من “عواقب وخيمة” إذا حاولت ملاحقة أعضاء حماس الذين يعيشون خارج الأراضي الفلسطينية، والذين منهم من يعيشون في تركيا.

رويترز