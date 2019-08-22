اعتماد أوراق السفير الأمريكي الجديد لدى ليبيا

جدد السفير الأمريكي الجديد لدى ليبيا ريتشارد نولارند، الخميس، تأكيده على موقف دعم بلاده الداعم للجهود التي تقودها الأمم المتحدة، للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل سياسي تفاوضي يعزز الرخاء والأمن والاستقرار لجميع الليبيين، وفق قوله.

جاء ذلك خلال تقديمه نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة بمقر السفارة الأمريكية في تونس.

وبحسب بيان للسفارة الأمريكية لدى ليبيا، نشرته عبر صفحاتها الرسمية على فيسبوك، فإن نولارند أكد التزامه بتكثيف التواصل الدبلوماسي مع جميع الأطراف بهدف إنهاء النزاع في البلاد خلال الفترة المقبلة.

وقال السفير الأمريكي لسيالة:

إننا ملتزمون بتكثيف التواصل الدبلوماسي مع جميع الأطراف بهدف إنهاء النزاع في ليبيا في وقت مبكر.

يُشار أن السفير الأميركي الجديد لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أكد في وقت سابق أن واشنطن تسعى إلى تكثيف نشاطها الدبلوماسي في ليبيا، متعهدًا بالعمل على إنهاء الصراع الليبي.