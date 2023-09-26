اعتماد أول سفير للسعودية غير مقيم لدى فلسطين

تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية نايف السديري، سفيرا فوق العادة مفوضا غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما في القدس.

جاء ذلك خلال استقبال عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أول وفد سعودي يزور الأراضي الفلسطينية منذ 3 عقود.

ورحب عباس بالسفير السعودي، مشيدا بزيارته المهمة إلى فلسطين وتعيينه سفيرا للمملكة العربية السعودية لدى دولة فلسطين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وقال عباس إن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

بدوره قال السفير السعودي عقب اللقاء: “تشرفت بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، إلى الرئيس محمود عباس، وتقديم أوراق الاعتماد للسيد الرئيس”.

وأضاف: “كما أكدنا على العلاقة الوثيقة التي تربط المملكة العربية السعودية بدولة فلسطين، وإن شاء الله تكون هذه الزيارة فاتحة لتعزيز المزيد من العلاقات في جميع المجالات”.

وشدد السفير السعودي على مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وفي وقت سابق، وصل وفد سعودي برئاسة السفير غير المقيم في الأراضي الفلسطينية نايف السديري، للمرة الأولى منذ 3 عقود.

وفي 13 أغسطس الماضي، أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأن المملكة عينت السديري سفيرا فوق العادة مفوضا غير مقيم لدى فلسطين وقنصلا عاما بمدينة القدس.

وهذه أول مرة تُعين فيها السعودية سفيرا لها لدى فلسطين، وكان للمملكة قنصلية عامة في القدس، لكنها أغلقت مع احتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 حيث كانت الضفة بما فيها القدس الشرقية، تخضع لإدارة أردنية آنذاك. ​​​​​​​