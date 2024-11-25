اعتماد البرنامج التدريبي الشامل لتمكين المجالس البلدية المنتخبة

اعتمد وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، الأحد، مكونات البرنامج التدريبي الشامل والمكثف، والذي يهدف إلى تمكين أعضاء المجالس البلدية المنتخبين من أداء مهامهم بكفاءة وفعالية.

تم خلال الاجتماع بحث تفاصيل البرنامج التدريبي الذي يغطي جوانب مختلفة من عمل المجالس البلدية، بدءاً من الإجراءات القانونية والإدارية، وصولاً إلى التحول الرقمي والتخطيط الحضري وإدارة المشاريع.

وحضر الاجتماع مدراء الإدارات والمكاتب المعنية بالوزارة، حيث ضم مدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات “شادية عريبي”، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي “إبراهيم بن دخيل”، ومدير عام مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية “عادل الأشهب”، ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى “أحمد عتيق”، ومدير إدارتي التخطيط الحضري والمشروعات “محمد بن نجي”.

وأكد الوزير على أهمية هذا البرنامج في بناء قدرات المجالس البلدية المنتخبة، مشيراً إلى أن نجاحها هو نجاح للمجتمع المحلي ككل.

كما أشار إلى أن مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية سيوفر الدعم اللازم للمجالس البلدية خلال فترة التدريب وبعدها، وذلك لضمان استمرارية التطوير والتحديث.