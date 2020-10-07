أصدر عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المُكلف الدكتور محمد عماري زايد، القرار رقم (507) لسنة 2020، بشأن اعتماد التصنيف الليبي الموحد لمجالات التعليم والتدريب.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، فإن هذا القرار يُؤسس لأول مرة لبناء منظومة تعليمية تقدم الخريج المتعلم والقادر على تحقيق مستوى عالي من الجدارات الموثوقة بمعايير تربوية يستفيد منها الفرد والمجتمع، بما يُلبي طموحات وعمل المركز الوطني لضمان الجودة لتحقيق منظومة متكاملة لتحسين وتجويد مخرجات التعليم في ليبيا.

وأوضح الدكتور محمد العتوق مدير عام المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية عقب اعتماد القرار، أن التصنيف الليبي الموحد للتعليم والتدريب يعد مبادرة وطنية لرصد ومتابعة كل التخصصات والبرامج الأكاديمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي في ليبيا، بما يُتيح تصنيفها وتقييمها وفق معايير ثابتة ومحددة، وبما يتسق مع التصنيف الدولي الموحد لمجالات التعليم والتدريب على مستوى العالم (ISCED-F 2013).

وأوضح العتوق أن التصنيف يستخدم منهجية محددة في تصنيف المجالات والحقول التعليمية وترميزها، بما يتوافق ويتلائم في مستوياته الأربع مع مستويات التصنيف الدولي الموحد (ISCED-F 2013).

وعبر مدير المركز عن امتنانه وشكره العميق لوزير التعليم الدكتور محمد عماري زايد على اهتمامه ودعمه وتشجيعه لكافة الخطط والبرامج التي تطور وترتقي بالجودة، ما يعكس رغبته الأكيدة للنهوض بالتعليم العالي والعام في ليبيا، وفق قوله.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن التصنيف الليبي للتعليم والتدريب قد استند إلى مرجعية دولية، تتمثل في التصنيف العالمي الموحد لمجالات التعليم والتدريب (International Standard Classification of Education ISCED-F 2013) الصادر عن منظمة اليونسكو، وبهذا يكون الأساس لإعادة النظر في البنيات التنظيمية للبرامج الأكاديمية التعليمية بمؤسسات التعليم العالي في ليبيا، بالإضافة إلى أنه النواة الأساسية لعمليات التطوير للنواتج والمخرجات وجميع تفاصيل مكوناتها الأكاديمية والفنية والإدارية، لاسيما الجودة نفسها المنتج من النظام التعليمي، والمولود من رحم المنظومات الفرعية التي تنشأ عن كل الممارسات التربوية داخل هذا النظام الذي يكون فيه المنتج هو الإنسان.