اعتماد العاصمة طرابلس عاصمة الشباب العربي للعام 2024

اعتمد مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب خلال اجتماعه بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، العاصمة الليبية طرابلس عاصمة الشباب العربي للعام 2024م

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته (47) برئاسة الأردن وبحضور مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالمطلب ثابت، ووزراء الشباب والرياضة العرب.

وناقش الاجتماع أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين وزرات الشباب والرياضة العرب في الدول العربية بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب من أجل ضمان نجاح الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية الهامة للشباب العربي ومنها اعتماد اطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن خلال عام 2024 وإدراجها على جدول أعمال القمة العربية القادمة.