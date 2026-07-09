أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قرار رقم (141) لسنة 2026 بشأن اعتماد القوائم النهائية لمرشحي انتخابات النقابات الفرعية لنقابة طب المختبرات الليبية.

وأوضحت جهة “انتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية” أن القرار يأتي ضمن الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية الخاصة بالنقابات المهنية، بعد استكمال مراحل مراجعة واعتماد قوائم المرشحين.

ويشكل اعتماد القوائم النهائية خطوة تمهيدية للانتقال إلى المراحل التالية من انتخابات النقابات الفرعية لنقابة طب المختبرات الليبية، بما يتيح للناخبين اختيار ممثليهم وفق الإجراءات المعتمدة.

وتواصل الجهات المشرفة على انتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية تنفيذ الترتيبات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية وفق الأطر التنظيمية المعتمدة وتعزيز مشاركة منتسبي النقابات في اختيار ممثليهم