اعتماد القوائم النهائية وإعلان النتائج لانتخابات «نقابات المهن الهندسية وصالونات التجميل»

أصدرت اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية، قرارين ضمن إطار انتخابات النقابات الأساسية للعام 2025.

وأصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القرار رقم (112) لسنة 2025، والذي يقضي باعتماد قوائم المرشحين النهائية لانتخاب النقابات الأساسية لنقابة المهن الهندسية، تمهيداً لإجراء الانتخابات وفق الجدول الزمني المحدد.

#قرار مجلس المفوضية رقم (112) لسنة 2025 بشأن اعتماد قوائم المرشحين النهائية لانتخاب النقابات الأساسية لنقابة المهن الهندسية تم النشر بواسطة ‏اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية ‏ في الأحد، ٢٩ يونيو ٢٠٢٥

كما أعلن المجلس في القرار رقم (113) لسنة 2025 عن النتائج النهائية لانتخاب النقابة العامة لنقابة صالونات ومراكز التجميل، مؤكداً شفافية وحيادية العملية الانتخابية.

#قرار مجلس المفوضية رقم (113) لسنة 2025 بشأن الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب النقابة العامة (لنقابة صالونات ومراكز التجميل) تم النشر بواسطة ‏اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية ‏ في الأحد، ٢٩ يونيو ٢٠٢٥

وتأتي هذه القرارات في سياق تنظيم وإدارة انتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية، التي تسعى لتعزيز المشاركة المهنية والتنظيم النقابي في مختلف القطاعات.