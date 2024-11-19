اعتماد المركز الوطني لمكافحة الأمراض كمؤسسة تعليمية وتدريبية

عقد اليوم الثلاثاء، اجتماع بين مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر السائح، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، لاعتماد المركز الوطني كمؤسسة تعليمية وتدريبية رائدة من قبل الوزارة.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لمركز مكافحة الأمراض، فإن هذا التطور يأتي في إطار حرص المركز على الاستثمار في تطوير كوادره وتعزيز دوره كمحور تعليمي متميز في مجال الصحة العامة.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان الوزارة في طرابلس، على إنشاء مدرسة للدراسات العليا تُعنى بتخصصات الصحة العامة، مما يعكس التزام المركز بتأهيل جيل جديد من المهنيين والخبراء القادرين على مواجهة التحديات الصحية المتزايدة.

وتُؤكد هذه الخطوة تؤكد رؤية المركز الوطني في أن يكون منارة للتميز الأكاديمي والبحثي، مع تعزيز دوره في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لدعم النظام الصحي الليبي.