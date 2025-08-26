اعتماد النتائج الأولية الملحقة لانتخابات «المجالس البلدية» في الزاوية وصبراتة وصرمان وبئر الغنم

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا اعتماد النتائج الأولية الملحقة لانتخابات المجالس البلدية في عدد من المدن، وذلك بموجب قرار مجلس المفوضية رقم (143) لسنة 2025.

وشملت النتائج الأولية المجالس البلدية لكل من الزاوية المركز، الزاوية الوسط، الزاوية الغرب، الزاوية الشمال، الزاوية الجنوب، صبراتة، صرمان، وبئر الغنم، ضمن المجموعة الثانية من الاستحقاقات الانتخابية للعام 2025.

وأكدت المفوضية أن هذه النتائج أولية وملحقة، في انتظار اعتمادها بشكل نهائي بعد استكمال المراحل القانونية والإجرائية المعمول بها.

للاطلاع على التفاصيل الكاملة والنتائج عبر الرابط الذي نشرته المفوضية: اضغط هنا.

إعلان النتائج الأولية الملحقة لانتخابات المجالس البلدية (الزاوية المركز، الزاوية الوسط، الزاوية الغرب، الزاوية الشمال، الزاوية الجنوب ،صبراتة، صرمان، بئر الغنم). تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الثلاثاء، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥