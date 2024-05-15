اعتماد برامج الدكتوراه المشتركة في العلوم التطبيقية

اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برامج الدكتوراه المشتركة في العلوم التطبيقية، وذلك خلال لقاء الوزير عمران القيب، لجنة التنسيق والإشراف على هذه البرامج بكليات العلوم بمنطقة طرابلس، ومنسق وأعضاء اللجنة العلمية المتخصصة.

وأكد القيب، أهمية هذا الحدث العلمي الذي يفتح المجال أمام الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا للحصول على درجة الإجازة الدقيقة، “الدكتوراة”، وخلق مناخ معرفي للباحثين في مجال العلوم التطبيقية.

وقدّم منسّق البرنامج عرضا تفصيليا عن نتاج أعمال اللجان العلمية المتخصصة في (40) برنامجا دقيقا في شتى العلوم التطبيقية، والتحديات والمخاطر التي قد يواجهها البرنامج، وسبل تذليلها وأهمية توفير كافة المتطلبات لإنجاحها.