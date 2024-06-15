اعتماد برنامج خاص لتوفير الرعاية الصحية للحجاج من ذوي الأمراض الحرجة

اعتمدت اللجنة الطبية الليبية للحج، برنامجا خاصا يقوم على توفير الرعاية الصحية لذوي الأمراض الحرجة للحجاج الليبيين، يقوم على تجهيز قوافل طبية لنقلهم عبر مسارات خاصة، وتوفير كل ما يلزمهم من الرعاية وضمان وقوفهم بعرفات قبل المغرب، والخروج بهم بعده إلى المزدلفة ومن ثم العودة إلى مقرات إقامتهم بعد أن يفوضوا أو يوكلوا من يرمي عنهم الجمرات ويدفعون الفدية.

و قال رئيس اللجنة الطبية الليبية للحج، عمر حميدان، في تصريح لصحيفة “الأنباء الليبية” اليوم السبت، أن هذا البرنامج يضمن السلامة ويرفع عن الحجاج المشقة مع القيام بأركان الحج وفق التعاليم الشرعية.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة طبية خاصة قامت بحصر هذه الشريحة من الحجاج الليبيين، الذين يحتاجون إلى الرعاية والدعم وأشرفت على فتح عيادات خاصة بهم في الفنادق التي يقيمون بها، لتيسير أداء مناسك الحج لهم وضمان سلامتهم وتأمين وصول الغذاء إليهم.

يُذكر أن القافلة الطبية الخاصة بنقل هؤلاء الحجاج انطلقت صباح اليوم من مكة إلى عرفات وبدأت طلائعها تصل تباعا إلى الموقف في يوم الحج الأكبر، ويُتوقع استكمال وصول كافة الحالات بعد عصر اليوم إلى المخيم الخاص الذي تم تجهيزه لهم ليتسنى لهم الوقوف بعرفات قبل المغرب والمغادرة بعده بقليل .

وأفاد رئيس اللجنة الطبية الليبية للحج، أن هذه الفئة تتكون من 60 حاجا وحاجة، يعانون من مشاكل في القلب، ومنهم من لا يستطيع حتى الحراك وبينهم من يشكو أمراضا خطيرة، مشيرا إلى أن اللجنة قامت وفق تعليمات رئيس بعثة الحج بتوفير سيارتي إسعاف وحافلة لضمان تنقلهم الآمن بين المشاعر وهي عملية قد تكون، حسب قوله، خطيرة في غياب الرعاية الصحية الدقيقة والمستمرة.