اعتماد تقنيات حديثة لقياس «النفط الخام» في حقل المبروك

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن اعتماد منظومة عدادات قياس تدفق النفط الخام في حقل المبروك، وذلك عبر الإدارة العامة للتفتيش والقياس، بعد استيفاء جميع متطلبات القياس التجاري وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وجاء اعتماد المنظومة ضمن خطة تطوير شاملة تنفذها المؤسسة لتحديث أنظمة قياس النفط والغاز في مختلف الحقول والموانئ، بما يضمن دقة البيانات المحاسبية ويدعم رفع كفاءة الأداء التشغيلي في القطاع النفطي.

وبحسب ما أفادت به المؤسسة، فقد تم تنفيذ المشروع من قبل شركة مبروك للعمليات النفطية باستخدام تقنيات حديثة، تحت إشراف فني متخصص لضمان مطابقة المنظومة لدليل القياس الليبي، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.

ويُذكر أن إنتاج حقل المبروك يتم نقله إلى حقل الباهي التابع لشركة الواحة، ومنه إلى ميناء السدرة للتصدير، ضمن سلسلة الإمداد النفطية المعتمدة في البلاد.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان استمرار العمل على تنفيذ برامج التطوير والتحديث لمنظومات القياس، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويسهم في تعزيز الشفافية والدقة في عمليات الإنتاج والتصدير.