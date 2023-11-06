اعتماد خطة التوعية لانتخابات المجالس البلدية

اعتمد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الاثنين، خطة التوعية الانتخابية الخاصة بفتح سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية، وذلك خلال اجتماع عقده بمقر المفوضية في طرابلس، بحضور عضويّ المجلس عبدالحكيم الشعاب، وأبوبكر مردة، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، وفريق الدعم الدولي، وممثلين عن المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES).

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمفوضية على فيسبوك، فإن ذلك يأتي في إطار التحضيرات لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية المقررة مطلع العام 2024.

وناقش الاجتماع مزيداً من التفاصيل المتعلقة بخطة التوعية الانتخابية، وأهدافها وغاياتها وأبرز الرسائل المضمنة فيها، بهدف زيادة مستوى تسجيل الناخبين وتزويدهم بجميع المعلومات التي تساهم في زيادة الوعي الانتخابي.

ويأتي هذا الاجتماع الذي تم فيه اعتماد الخطة، استكمالاً لسلسلة من الاجتماعات لمناقشة محتوى الخطة بما في ذلك المواد المطبوعة والوسائط المرئية والمسموعة، وحملات التواصل الاجتماعي، والحملات المخطط لتنفيذها بالتعاون مع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.