اعتماد دليل تصنيف الجامعات الليبية الإصدار الأول 2020

اعتمد وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، دليل تصنيف الجامعات الليببة الإصدار الأول لسنة 2020م بموجب القرار رقم (335).
وأوضح المكتب الإعلامي بالوزارة، أن هذا الاعتماد الذي تم بحضور الدكتور محمد العتوق مدير عام المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، يأتي حرصاً من وزارة التعليم على تحسين وتجويد مخرجات الجامعات الليبية من خلال التطوير المستمر لمكوناتها وتحديث برامجها وبما يخدم المجتمع والبيئة.
يُشار إلى أن وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني تبنت سياسة تهدف لتعزيز دور الجامعات الوطنية وتحفيزها لتحقيق استحقاقات التنافسية الدولية بتطبيق منظومة متكاملة تعمل على قياس كفاءة وفاعلية الجوانب الأكاديمية والإدارية المختلفة للجامعات الليبية.
وتمهيدا للاعتماد، أصدرت وزارة التعليم قرارا بتشكيل لجنة وطنيه لتصنيف الجامعات الليبية، حيث اعتمدت اللجنة جملة من المعايير ومؤشرات القياس لتقييم الجوانب الأكاديمية بالجامعات والتي تشمل برامج التعليم والتعلم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع والبيئة، والعلاقات الدولية، إضافة إلى تقييم الجوانب الإدارية والتي تتضمن التخطيط والتنظيم الإداري والتوثيق، وتطبيق تقنية المعلومات وثقافة الجودة والتحسين المستمر في ادارة عمليات الجامعة بغية تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها.
ويهدف التصنيف إلى تعزيز مفهوم وثقافة الجودة الشاملة في الجامعات الليبية، وتأصيل معايير المركز وتقييم وتصنيف أداء وفاعلية الجامعات الليبية، وحثها على التحسين والتطوير المستمر ، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للجامعات الليبية محلياً وإقليمياً ودولياً.
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