اعتماد دليل تصنيف الجامعات الليبية الإصدار الأول 2020

اعتمد وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، دليل تصنيف الجامعات الليببة الإصدار الأول لسنة 2020م بموجب القرار رقم (335).

وأوضح المكتب الإعلامي بالوزارة، أن هذا الاعتماد الذي تم بحضور الدكتور محمد العتوق مدير عام المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، يأتي حرصاً من وزارة التعليم على تحسين وتجويد مخرجات الجامعات الليبية من خلال التطوير المستمر لمكوناتها وتحديث برامجها وبما يخدم المجتمع والبيئة.

يُشار إلى أن وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني تبنت سياسة تهدف لتعزيز دور الجامعات الوطنية وتحفيزها لتحقيق استحقاقات التنافسية الدولية بتطبيق منظومة متكاملة تعمل على قياس كفاءة وفاعلية الجوانب الأكاديمية والإدارية المختلفة للجامعات الليبية.

وتمهيدا للاعتماد، أصدرت وزارة التعليم قرارا بتشكيل لجنة وطنيه لتصنيف الجامعات الليبية، حيث اعتمدت اللجنة جملة من المعايير ومؤشرات القياس لتقييم الجوانب الأكاديمية بالجامعات والتي تشمل برامج التعليم والتعلم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع والبيئة، والعلاقات الدولية، إضافة إلى تقييم الجوانب الإدارية والتي تتضمن التخطيط والتنظيم الإداري والتوثيق، وتطبيق تقنية المعلومات وثقافة الجودة والتحسين المستمر في ادارة عمليات الجامعة بغية تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها.

ويهدف التصنيف إلى تعزيز مفهوم وثقافة الجودة الشاملة في الجامعات الليبية، وتأصيل معايير المركز وتقييم وتصنيف أداء وفاعلية الجامعات الليبية، وحثها على التحسين والتطوير المستمر ، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للجامعات الليبية محلياً وإقليمياً ودولياً.