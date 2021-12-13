ترأّس وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، الاجتماع المشترك بين وزارتي الصحة والتعليم بشأن اعتماد سياسات التعليم الطبي في ليبيا، الذي عُقِد اليوم الاثنين، في مدينة بنغازي، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب.

وناقش المجتمعون عددًا من البنود، أبرزها، آليات التنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم بما يُمكّن أساتذة وطلبة الكليات الطبية والطبية المساعدة من ممارسة مهامهم، إلى جانب منح الرخص الفنية للتعليم الطبي الخاص والعام الجامعي والتقني، فضلًا عن قبول أعضاء هيئة التدريس بالكليات، وكذلك إدارة المستشفيات التعليمية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الصحة.

هذا وخلص الاجتماع، إلى دعم مجلس التخصصات الطبية في مجال التدريب، وكذلك دعم مركز ضمان الجودة والاعتماد، إلى جانب وضع معايير للقطاعين العام والخاص لتحسين الأداء وتقديم الخدمة، فضلًا عن إعادة تفعيل مجلس المراقبة الصحية التعليمية، ووضع ضوابط لقبول أعضاء هيئة التدريس بالكليات الطبية بما يتماشى مع الشهادات العلمية الدقيقة والسريرية المهنية.

وعُقِد الاجتماع بحضور، رؤساء لجان الصحة والتعليم بمجلس النواب، ومستشاري وزارتي الصحة والتعليم، ورؤساء الجامعات، ومدراء المستشفيات، وأساتذة مجلس التخصصات الطبية.