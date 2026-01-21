اعتماد قوائم المرشحين للانتخابات في قطاعي «الصحة والموانئ»

أعلنت المفوضية المختصة بانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية نشر القوائم الأولية للمترشحين لانتخابات النقابات الأساسية التابعة لنقابة المهن الطبية المساعدة، في خطوة تمهيدية ضمن الجدول الزمني المعتمد للعملية الانتخابية.

وأوضحت المفوضية أن نشر القوائم الأولية يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المعنيين للاطلاع وتقديم الملاحظات والطعون وفق الضوابط القانونية، بما يعزز مبدأ الشفافية ويضمن سلامة المسار الانتخابي، وبما يمكّن أعضاء النقابة من تقييم خياراتهم قبل الانتقال إلى المراحل اللاحقة من الاستحقاق النقابي.

وفي سياق متصل، أصدرت المفوضية قرار مجلسها رقم 38 لسنة 2026، بشأن اعتماد القوائم النهائية لمرشحي انتخابات النقابة العامة للموانئ والبحارة، وذلك بعد استكمال إجراءات التدقيق والفصل في الاعتراضات المقدمة خلال الفترة القانونية.

وأكدت المفوضية أن اعتماد القوائم النهائية يمهّد لانطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية، وصولًا إلى يوم الاقتراع، في إطار مساعٍ لتنظيم انتخابات مهنية تعبّر عن إرادة المنتسبين، وتدعم استقرار العمل النقابي، وتسهم في تحسين تمثيل العاملين داخل هذه القطاعات الحيوية.