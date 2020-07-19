اعتماد مجلس إدارة جديد للشركة العامة للكهرباء

اعتمدت الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء، مجلس إدارة جديد للشركة.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الثاني للعام 2020، الذي عُقِد اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج رئيس الجمعية العمومية، وبحضور أعضاء الجمعية.

وقررت الجمعية العمومية في اجتماعها إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

ويتكون المجلس الجديد من:

د. عبد السلام سليمان الانصاري وئام فتحي العبدلي رضوان خليل محمد مجدي محمد سليمان الفيتوري عبد الحكيم فرج محمد الفرجاني البشير المنير الطاهر محمد عاشور محمد الشريف

هذا واعتمدت الجمعية العمومية في اجتماعها العادي الأول لسنة 2020 الذي عُقِد في وقت سابق، المعايير اللازمة وآلية اختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.