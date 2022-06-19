اعتماد محاضر خارطة الطريق لتوحيد المؤسسات السيادية

اعتمد الدكتور مفتاح الحرير رئيس مجلس التخطيط الوطني رئيس اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات الوطنية، محاضر خارطة الطريق لتوحيد المؤسسات السيادية الرقابية والإدارية.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لمجلس التخطيط الوطني، فقد توجت اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات أعمال توحيد المؤسسات السيادية (هيئة الرقابه الإدارية – ديوان المحاسبة الليبي) بعد عدة جلسات من النقاش الهادف والبناء، في العاصمة التونسية.

وقام رؤساء اللجان المشكله من الطرفين بالتوقيع علي خارطة طريق وإنهاء كل الأمور الخلافية بين الطرفين وتحديد مواعيد دورية للاجتماع والتمهيد لتقديم تقرير موحد للسلطة التشريعية برعاية مجلس التخطيط الوطني وشركاؤه الدوليين (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا UNDP ومعهد الولايات المتحده للسلام USIP) وصولا لإنهاء الانقسام المؤسسي بشكل كامل بما يحد من الفساد وعدم الإفلات من العقاب أو المساءلة.

وأشار مجلس التخطيط الوطني إلى أن الفريقين تحلوا بالروح الإيجابية، وامتلاكهم الإرادة الوطنية لإنهاء حالة الانقسام المؤسسي ليس بمؤسستيهما فقط، بل أصرو على أن يكونوا شركاء لمجلس التخطيط الوطني في إنهاء حالة الانقسام المؤسسي في كل مؤسسات الدولة، والسير نحو الاستقرار والتقدم.