اعتماد مدينة طرابلس عاصمة الإعلام العربي لعام 2022

قرر مجلس وزراء الإعلام العرب، بالإجماع، اعتماد العاصمة الليبية طرابلس، عاصمة الإعلام العربي لسنة 2022.

جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الـ51 لمجلس وزراء الإعلام العرب، الذي عُقِد أمس الأربعاء، بمقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور المندوب الليبي المُكلف لدى جامعة الدول العربية السفير صالح عبدالواحد الشماخي.

يُشار إلى أن دولة ليبيا اعتذرت عن الاحتفال بطرابلس عاصمة للإعلام العربي العام 2020، بسبب الظروف التي كانت تمر بها آنذاك، لكنها طلبت الاحتفاظ بحقها في الدورة التي تليها.

ووافق المجلس على مقترح دولة الإمارات المتعلق باستكمال الاحتفال بدبي عاصمة للإعلام العربي للعام الجاري، والموافقة على تسمية العاصمة الليبية طرابلس عاصمة للإعلام العربي 2022، والعاصمة اللبنانية بیروت 2023، والعاصمة البحرينية المنامة 2024.