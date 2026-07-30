اعتماد ملاكات وظيفية جديدة لمجموعة «وزارات وهيئات ومستشفيات وجامعات»

أعلنت وزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية، اعتماد وزير الخدمة المدنية 14 ملاكًا وظيفيًا لعددٍ من الجهات العامة، في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز التنظيم الإداري وتطوير الأداء المؤسسي.

وأوضحت الوزارة أن اعتماد الملاكات الوظيفية يأتي دعمًا لحوكمة الموارد البشرية، ورفع كفاءة الأداء، وتنظيم الهياكل الوظيفية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة.

وشمل الاعتماد الجهات التالية:

وزارة التخطيط.

جامعة بني وليد.

الهيئة العامة للصيد البحري.

المختبر المرجعي مسلاتة.

مركز تدريب وتطوير وتنمية الموارد البشرية بجامعة مصراتة.

شبكة ليبيا للتجارة.

مستشفى البردي القروي.

مستشفى أبو مريم القروي.

مستشفى جردينة القروي.

مستشفى بالخائر القروي.

مركز قرطبة لخدمات الكلى.

مركز أمراض الكبد – طبرق.

الهيئة العامة لعلاج وتأهيل المدمنين.

مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي.

وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعيها إلى تطوير العمل الإداري في مؤسسات الدولة، وتعزيز كفاءة الهياكل التنظيمية، بما يدعم تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا وتُعد الملاكات الوظيفية من الأدوات التنظيمية الأساسية في القطاع العام، إذ تحدد الهيكل الوظيفي واحتياجات الجهات الحكومية من الوظائف والتخصصات، بما يسهم في تنظيم الموارد البشرية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز الحوكمة الإدارية.