اعتماد مواصفات الامتحان النهائي للشهادة الإعدادية

اعتمد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، الخميس، نتائج أعمال اللجنة التربوية المُكلفة بوضع المواصفات الفنية للامتحان النهائي لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن الوكيل تأكيده، بأن هذا الإجراء اتخذته الوزارة مضطرة نتيجة لتعثر بداية العام الدراسي في المرتبة الأولى، وللظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي عرقلت بشكل كبير انتظام العملية التعليمية وتسببت في تذبذب تنفيذ الخطة الدراسية في أكثر من منطقة لاسيما العاصمة طرابلس، وتقديراً ومراعاة لظروف طلبة الشهادة الإعدادية ومساعدة لهم في معرفة الموضوعات التي يجب التركيز عليها أكثر في الامتحانات النهائية في المرتبة الثانية.

وأضاف الوكيل أنه فيما يخص تقليص المقررات، فقد تم تخويل مكاتب التفتيش التربوي بالمناطق للقيام بأعمال التقليص وفق ظروف كل مراقبة تعليم على أن تتولى ذلك لجنة فنية مختارة وفق الخبرة والكفاءة تتكون من معلمين ومفتشين وخبراء مواد، ولا يتجاوز ما سيتم تقليصه ما نسبته 25% وفق رؤية تربوية تراعي تسلسل الموضوعات ولا يخل بجوهر العملية التعليمية ولا يتعارض والاهداف التربوية المرسومة لكل مقرر.

هذا وكلف مدير مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي علي المهنكر، مديري مكاتب ووحدات التفتيش للبدء في أعمال التقليص والحذف وفق ظروف كل مراقبة تعليم.

وأوضح المهنكر أن أسئلة الامتحان النهائي للعام الدراسي الجاري ستتضمن (10) أسئلة اختيارية فى جميع المواد، وسيكون الاختيار ليس من إجابات متعددة لكل سؤال فقط، ولكن الاختيار من بين الأسئلة نفسها، مشيراً إلى أن المواصفات تبين توزيع عدد الأسئلة على الموضوعات وكذلك توزيعها على مستويات القياس المعرفية، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل جاهدة هذا العام على تلافي الوقوع في أي أخطاء بأسئلة الامتحانات النهائية كما حدث في السنوات الماضية، وستضمن الوزارة بأن يكون عدد الأسئلة مناسبًا للزمن المحدد للإجابة.

وفي ذات السياق قال مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الطاهر حبيب، إن المركز سيقوم بتعميم مواصفات الامتحان النهائي وفق الأوزان النسبية على جميع مراقبات التعليم بالبلديات ومكاتب التفتيش التربوي لبدء العمل وفقاً لما جاء فيها.