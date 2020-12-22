اعتماد مواعيد الدراسة والامتحانات للعام الدراسي القادم

اعتمد وزير التعليم المُكلّف بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، اليوم الثلاثاء، بحضور وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام عادل جمعة، الخطة الدراسية وجدول مواعيد الدراسة والامتحانات للعام الدراسي 2021/2020م.

ويأتي ذلك وفق الإطار العام للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها اللجنة العلمية الاستشارية، للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المشكلة بوزارة التعليم.

هذا وسيتم تعميم الخطة الدراسية كاملة يوم غدٍ الأربعاء على جميع الإدارات ومراقبات التعليم، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

هذا وناقش وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، في اجتماع له اليوم الثلاثاء خطة العودة المدرسية للعام الدراسي القادم.

وحضر الاجتماع كل من مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الدكتور الطاهر حبيب، ومستشار الوزير عبدالفتاح الفاضلي، ورئيس مصلحة التفتيش التربوي الدكتور علي المهنكر، ومدير إدارة التعليم الأساسي سالم مفتاح محمد، ومدير إدارة التعليم الثانوي الدكتور عبدالرحمن عريبي، ومدير عام المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود.

واستعرض المجتمعون خطة العودة المدرسية المُعدة من قِبل لجنة إعادة النظر في الخطة الدراسية المقترحة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وشدّد الوكيل على ضرورة أن تكون الخطة الدراسية واقعية وتتلاءم مع الظروف الحالية، وتُحقق الشروط الوقائية مع تحصيل علمي مناسب، ومواعيد محدّدة لكافة المناشط خلال العام الدراسي.

من جانبه قدّم مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية توضيحات للخطة المقترحة للعام الدراسي 2020 – 2021م تضمّنت إلغاء حصص النشاط، وكذلك فترة الاستراحة لضمان تحقيق التباعد الجسدي، والتّشديد على التلاميذ بضرورة مغادرة المدرسة حال انتهاء ساعات الدراسة، مع تكثيف برامج نشر التوعية.

وتم في ختام الاجتماع، مراجعة كافة الملاحظات الواردة من الإدارات المعنية بشأن الخطة والمواعيد الدراسية، وإحالتها للوزير لاعتمادها.

وكان وزير التعليم المُكلّف الدكتور محمد عماري زايد قد ناقش في اجتماع له في 14 ديسمبر الجاري مع وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام عادل جمعة، ومديري عدد من الإدارات المعنية بالوزارة الخطة الدراسية المقترحة للعام 2020 – 2021م المُعدة من قِبل مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بالوزارة.