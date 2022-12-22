اعتماد نتائج الدور الثاني للشهادة الثانوية للعام 2021-2022

اعتمد وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية محسن الكبير ومدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود، اليوم الخميس، نتائج الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها الأدبي والعلمي والديني لـ45 ألفا و558 طالبا وطالبة، للعام الدراسي 2021 – 2022م بنسبة نجاح عامة بلغت 69.32%.

وسجلت نسبة النجاح في القسم العلمي بواقع 75.33%، و56.13% للقسم الأدبي، و50.99% للتعليم الديني، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وهنأ وكيل الوزارة لشؤون المراقبات محسن الكبير الطلاب الناجحين، متقدما بشكره لشركاء الوزارة لما بذلوه من جهود مضنية، والمتمثلين في شركة المدار الجديد التي تولت توزيع الشفرات الهاتفية على الطلاب المتقدمين للامتحانات، ووزارة الداخلية في تأمين سير الامتحانات، ووسائل الإعلام المختلفة.

وفي السادس عشر من الشهر الماضي، بدأت امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بإجراء طلاب القسم العلمي امتحاناتهم بمادة النصوص الأدبية والبلاغة، والتعبير، وطلاب القسم الأدبي في مادة المطالعة والإنشاء والنقد الأدبي، وطلاب التعليم الديني في مادة القرآن الكريم وأحكامه.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في العاشر من أكتوبر نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، بنسبة نجاح بلغت 59.56%، كانت نسبة نجاح القسم العلمي64.63% والأدبي 40.30% والديني 34.38%.

22 ديسمبر 2022م – نَتائِج الدور الثاني لشَهادة إتمام مَرحلة التّعليم الثانوي بأقسامها الأدبي والعلمي والدِّيني – للعام الدِّراسي 2021 – 2022م تم النشر بواسطة ‏وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم – ليبيا‏ في الخميس، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢