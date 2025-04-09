اعتماد نتائج المرحلة الأولى من «الأولمبياد الوطني للرّياضيات»

اِعتمد رئيس مصلحة التّفتيش والتّوجيه التّربوي بوزارة التربية في حكومة الوحدة الوطنية “جمال العز”، نتائج المرحلة الأولى من مسابقة الأولمبياد الوطني للرّياضيات.

وَجرت مراسِم الاِعتماد “يوم أمس الثلاثاء، بِحضور رئيس اللجنة العليا للأولمبياد الأستاذ “خالد الحطماني”، وأعضاء اللجنة، إلى جانب نُخبة من خبراء مادّة الرّياضيات بِالمصلحة”.

هذا “وشارك في هذه المرحلة من المسابقة 706 تلميذاُ وطالباً في المستويين الأوّل والثاني، من مختلف مناطق البلاد، وتأهّل للمرحلة الثانية 105 تلاميذ عن المستوى الأوّل، و102 طالب عن المستوى الثاني”.