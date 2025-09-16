اعتماد نتائج امتحانات «التعليم الأجنبي» بنسبة نجاح 51.5%

اعتمد مدير المركز الوطني للامتحانات، الأستاذ أحمد مسعود، نتائج امتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم العادي والمتقدم بمدارس التعليم الأجنبي في ليبيا، حيث بلغت نسبة النجاح 51.5%.

وكشفت المهندسة منى ونيس، رئيس قسم التعليم الأجنبي بالمركز، أن عدد الطلبة المتقدمين للامتحانات بلغ 608 طالباً وطالبة، نجح منهم 313.

وهنأ المركز الطلبة الناجحين، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مشوارهم الدراسي، كما أعرب عن أمله في تحقيق النجاح للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ هذا العام.

ودعا المركز الطلبة الذين تم اعتماد نتائجهم إلى مراجعة مدارسهم أو قسم التعليم الأجنبي بالمركز الوطني للامتحانات يوم غدٍ الأربعاء.