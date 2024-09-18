اعتماد نتائج امتحانات الدّور الثاني لطلاب الشهادات

اعتمدت وزارة التّربية والتّعليم ابحكومة الوحدة الوطنية، “نتائج اِمتحانات الدّور الثاني لِشهادة إتمام مرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي لِلمدارس الليبية بالخارج للعام الدّراسي 2023 – 2024م”.

ووفق النتائج التي اعتمدها وزير التّربية والتّعليم المكلف الدّكتور موسى المقريف، ومُدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد، “بلغتْ نسبة النّجاح بشهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي 58.22% (المتقدّمون: 213- ناجحون: 124- الراسبون: 89)، فيما بلغتْ نسبة النّجاح بشهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي القسم العلمي 78.41% (المتقدّمون: 176- ناجحون: 138- الراسبون: 38)، و41.67% للقسم الأدبي (المتقدّمون: 12- ناجحون: 5- الراسبون: 7).

وأوضح مُدير المركز الوطني للامتحانات، “بأنّه بإمكان الطلاب التّعرف على نتائجهم من خلال الرّابط www.imtihanat.com، مقدّماً تبريكاته للطلاب الناجحين”.