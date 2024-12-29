اعتماد نتائج امتحانات شهادات «مدارس التعليم الأجنبي»

أفادت رئيس قسم التعليم الأجنبي بالمركز الوطني للامتحانات المهندسة منى ونيس، بأن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية ومدير عام المركز الوطني للامتحانات اعتمدا نتائج امتحانات (اكتوبر) 2024 لشهادتي التعليم العادي والمتقدم لمدارس التعليم الأجنبي.

وبينت بأن “الطلبة المتقدمين لامتحانات المستوى ” المتقدم ” بلغ 127 طالب وطالبة الناجحين منهم 58 والراسبين 69 طالب، فيما تقدم للمستوى ” العادي ” 348 طالب وطالبة الناجحين منهم 187 والراسبين 161 طالب وطالبة”.

ووجهت”ونيس”، “الدعوى لمديري مدارس التعليم الأجنبي للتواصل مع قسم التعليم الأجنبي بالمركز لاستلام النتائج وفتح باب تقديم الطعون والمراجعة حتى نهاية دوام يوم الخميس القادم 2 يناير 2025”.