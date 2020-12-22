اعتماد نتائج امتحانات نيل إجازة حفظ القرآن الكريم

اعتمدت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق، نتائج امتحانات نيل إجازة حفظ القرآن الكريم كاملا للعام 1442هـ_2020م.

وقام رئيس الهيئة العامة للأوقاف الشؤون الإسلامية محمد احميدة العباني، وخالد سالم صالح مدير إدارة شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية، صباح اليوم، باعتماد النتائج النهائية لامتحانات إجازة حفظ القران الكريم كاملا لهذا العام.

وبلغ عدد الذين دخلوا لامتحان هذا العام 561 طالب وطالبة، كان عدد الذين اجتازوا الامتحان الشفهي منهم 259 طالب وطالبة فيما كان العدد النهائي للناجحين 192 طالب وطالبة وعدد الطلبة الذين لم يوفقوا 67.

وتحصل على تقدير عام ممتاز 149 ممتحن/ة، وتحصل على تقدير جيد جدا 43 ممتحن/ة.

وكانت نسبة النجاح لهذا العام 74.131% وهي نسبة ممتازة مقارنة بالسنوات السابقة، بحسب ما أفادت الهيئة.

هذا وبلغ عدد المكاتب المشاركة في الامتحان 28 مكتب تابع للهيئة.