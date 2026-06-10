اعتماد نتائج انتخابات «المجلس المحلي للشباب» في طرابلس

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية للشباب اعتماد النتائج النهائية لانتخابات المجلس المحلي للشباب في بلدية طرابلس المركز، وذلك عقب استكمال المسار القانوني المرتبط بالعملية الانتخابية وصدور الحكم القضائي بشأن الطعون المقدمة.

وأوضحت اللجنة أن اعتماد النتائج جاء بعد البت في الطعون وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، بما يمهد لبدء المرحلة التالية من مسار المجالس المحلية للشباب ويعزز المشاركة الشبابية في الشأن العام.

وتقدمت اللجنة المركزية بخالص التهاني والتمنيات بالتوفيق لجميع القوائم التي شاركت في هذه التجربة الانتخابية، مشيدةً بروح التنافس والمشاركة التي شهدتها المرحلة الأولى من الانتخابات.

وأكدت اللجنة أن هذه الانتخابات تمثل محطةً أولى ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز دور الشباب في الحياة العامة، وفتح المجال أمامهم للمساهمة في صناعة القرار المحلي والمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، انطلاقًا من طاقات الشباب الليبي وطموحاتهم.

وتندرج انتخابات المجالس المحلية للشباب ضمن جهود وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى تعزيز مشاركة الشباب في العمل المحلي وإتاحة منصات تمثيلية تعكس تطلعاتهم واحتياجاتهم، بما يسهم في توسيع دائرة المشاركة المجتمعية وإعداد قيادات شبابية قادرة على الإسهام في التنمية على المستوى المحلي.