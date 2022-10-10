اعتماد نتائج اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي

اِعتمد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، ومدير المركز الوطني للامتحانات المُكلَّف محمود الفالي، اليوم الاثنين، نتِيجة اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي لـ 112 ألفاً و 669 طالباً وطالبة، للعام الدِّراسي 2021 – 2022م بنسبة نجاح عامة بلغت 59.56%.

وسجّلت نسبة النّجاح فِي القسم العلمي بواقع 64.73%، و40.30% للقسم الأدبي و 34.48 % للتعليم الديني، بحسب ما أفادت الوزارة.

وأكد الوزير على أنه تمّ الأخذ بجميع الملاحظات الواردة من اللجان المشكلة بجمع الملاحظات عن الأسئلة ومنح الدرجة الكامِلة عن كل سؤال خاطئ أو خارج المنهج للطالب.

من جهته أشاد مدير المركز الوطني للامتحانات المكلف، بدور لجان المُراقبة والامتحانات، وموظفو المركز الذين تكفلوا بعملية نقل وتوزيع وإحضار أوراق الإجابة من اللجان الامتحانية في كافة مدن، ومناطق ليبيا والوصول إلى اعتماد النتائج.