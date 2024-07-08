اعتماد نتائج الامتحانات بالمدارس الليبية في الخارج

اعتمد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف ومدير المركز الوطني للامتحانات المكلف الدكتور محمد غومة، اليوم الاثنين، نتيجة الدور الأول لامتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التّعليم الأساسي والثانوي للمدارس الليبية بالداخل للعام الدراسي 2023-2024.

وبلغت بنسبة نجاح التعليم الأساسي 75.93% بينما بلغت نسبة التعليم الثانوي 69.23%، وبلغ عدد المتقدمين لإجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لهذا العام 889 تلميذا وتلميذة نجح منهم 675، وتحصل 316 على تقدير ممتاز، و273 على تقدير جيد جدا، و81 على تقدير جيد، وبلغ عدد الذين لهم در ثان 214.

وبلغ عدد المتقدمين لإجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي 676 طالبا وطالبة، تحصل 193 منهم على تقدير ممتاز، و221 على تقدير جيد جدا، و50 على تقدير جيد، و4 على تقدير مقبول، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان (208).

هذا وأثنى المقريف على الجهود التي بُذلت من قبل كل الجهات التي ساهمت في نجاح سير الامتحانات.