اعتماد نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بنسبة نجاح 60.38%

اعتمدت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وأعلن وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، ومدير عام المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود، صباح اليوم الأربعاء نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي، للعام الدّراسي 2023- 2024م ،وبلغت نسبة النجاح عامّة 60.38%.

وحسب إحصائية المركز الوطني للامتحانات بلغ عدد المُتقدّمين لإجراء اِمتحانات الدّور الأوّل لِشهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي 210415 تلميذ وتلميذة، نجح منهم ( 127031)، وتحصّل ( 36991) على تقدير ممتاز، و(61966) على تقدير جيّد جداً، و(32925) على تقدير جيّد، و(5149) على تقدير مقبول، فِيما بلغ عَدد الذين لديهم دور ثان (83342) تلميذ وتلميذة.

وبلغ عدد المتقدّمين لإجراء اِمتحانات الدّور الأوّل لِشهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي للتّعليم الدّيني 139 تلميذ وتلميذة، نجح منهم ( 74)، وتحصّل ( 26) على تقدير ممتاز، و(25) على تقدير جيّد جداً، و(21) على تقدير جيّد، وتلميذان على تقدير مقبول، فِيما بلغ عَدد الذين لديهم دور ثان (68) تلميذ وتلميذة.

فِيما بلغ عدد المتقدّمين لإجراء اِمتحانات الدّور الأوّل لِشهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي للتلامِيذ الصُّم وضعاف السّمع 73 تلميذ وتلميذة، نجح منهم ( 64)، وتحصّل ( 34) على تقدير ممتاز، و(25) على تقدير جيّد جداً، و(5) على تقدير جيّد ، فِيما بلغ عَدد الذين لديهم دور ثان (9) تلاميذ.

وهنَّأ الوزير التلامِيذ النّاجحين متمنِّياً لهم التوفيق في مشوارهم الدّراسي، وَدعَا التلامِيذ الذين لم يُحالفهم النّجاح إلى الجد والاِجتهاد، والمثابرة، والاِستعداد مُبكّراً لاِمتحانات الدّور الثاني حتى يَنالوا النّجاح، ويلتحقوا بِركب زملائِهم متمنِّياً لهم التوفيق، والسّداد كما أثنى على الجُهود المبذولة من قِبل اللجنة العليا للإشراف على سير اِمتحانات الشهادات العامّة، واللجان المركزية بالمراقبات، ولجان المراقبة، وكافة العامِلين بقطاع التّعليم من مُعلِّمين، ومديري مدارس، ومفتِّشين تربويين، وإداريين بالمدارس، والمراقبات، وديوان الوزارة، والمراكز والمصالح التابعة لها.

بدوره، أكّد مُدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود، أنه تم تنفيذ المُلاحظات الواردة من مصلحة التّفتيش والتّوجيه التّربوي بِشأن كل سؤال خاطئ أو خارج المنهج، ومَنح الدّرجة الكامِلة لتلامِيذ شهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي.

وأفاد “مسعود” بأنه تمّ مَنح درجات عن الأخطاء العِلمية أو المطبعية لِعدد سؤالين في مادة التّربية الإسلامية، وسؤال واحد في مادتّي الرّياضيات والنّحو، و5 أسئلة في مادة اللغة الإنجليزية، و3 أسئلة في مادتَي التاريخ والجغرافيا.

وأضاف أنه تمّ مَنح درجة سؤال في مادة الفقه لِطلبة التّعليم الدّيني، فِيما لم ترد أخطاء في أسئلة اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي للصُّم وضِعاف السّمع.