اعتماد نتيجة امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي

اعتمد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، ومدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس، نتائج امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022-2023 بنسبة نجاح بلغت 53.88%.

وهنأ الوزير بالمناسبة التلاميذ الناجحين متمنيا لهم التوفيق في مشوارهم الدراسي، ودعا التلاميذ الذين لم يحالفهم النجاح إلى الجد والاجتهاد، والمثابرة، والاستعداد مبكرا لامتحانات الدور الثاني حتى ينالوا النجاح، ويلتحقوا بركب زملائهم متمنيا لهم التوفيق والسداد.

كما أثنى وزير التربية والتعليم على الجهود المبذولة من قبل اللجنة العليا للإشراف على سير امتحانات الشهادات العامة، واللجان المركزية بالمراقبات، ولجان المراقبة، وكافة العاملين بقطاع التعليم من معلمين، ومديري مدارس، ومفتشين تربويين، وإداريين بالمدارس، والمراقبات، وديوان الوزارة، والمراكز والمصالح التابعة لها.

بدوره ذكر مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود بأن عدد المتقدمين لإجراء امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي 187693 تلميذ وتلميذة، نجح منهم ( 101107)، وتحصل منهم ( 28349) على تقدير ممتاز، و(42519) على تقدير جيد جدا، و(27138) على تقدير جيد، و(3101) على تقدير مقبول، فيما بلغ عدد الذين لديهم دور ثان (86536) تلميذ وتلميذة.

وأضاف السيد بأن عدد المتقدمين لإجراء امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الديني 108 تلميذ وتلميذة، نجح منهم (61 )، وتحصل منهم (15 ) على تقدير ممتاز، و(18) على تقدير جيد جدا، و(24) على تقدير جيد، و(4 ) على تقدير مقبول، فيما بلغ عدد الذين لديهم دور ثان (47 ) تلميذ وتلميذة. فيما بلغ عدد المتقدمين لإجراء امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للصم وضعاف السمع عدد 75 تلميذ وتلميذة، نجح منهم (51 )، وتحصل منهم ( 21) على تقدير ممتاز، و(21) على تقدير جيد جدا، وتلميذ واحد على تقدير مقبول، فيما بلغ عدد الذين لديهم دور ثان (24) تلميذ وتلميذة.