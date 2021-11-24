اعتماد نتيجة اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي

اِعتمد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور موسى محمد المقريف، ومُدير عام المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود، اليوم الأربعاء، نتيجة اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، للعام الدراسي 2020-2021م، بنسبة نجاح 76.91%.

وأدى اِمتحان الثانوية 106 ألفاً و774 طالباً وطالبة، موزّعين بواقع 81 ألفاً و117 في القسم العلمي، و25 ألفاً و320 في القسم الأدبي، و 337 في التعليم الديني.

وسجّلت نسبة النّجاح في القسم العلمي بواقع 80.14٪ (65010 ناجحون – 10177 لهم دور ثانٍ – 5930 راسبون)، و66.49% للقسم الأدبي (16836 ناجحون – 5280 لهم دور ثانٍ – 3204 راسبون)، و 82.79٪ للتعليم الديني (279 ناجحون – 51 لهم دور ثانٍ – 7 راسبون).

وبلغ عدد الطلبة الذين تحصّلوا على تقدير ممتاز في اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي 41835 طالب وطالبة، و تحصّل على تقدير جيّد جداً 30145 طالب وطالبة، و 9399 تحصّلوا على تقدير جيّد، أما عدد الطلاب الذين تحصلوا على تقدير مقبول بلغ 746 طالب وطالبة.

وهنّأ وزير التربية والتعليم الدكتور موسى محمد المقريف، الطلاب الناجحين، معرباً عن تمنياته بالتوفيق في الدور الثاني لمن لم يُحالفه النجاح في الدور الأول، متقدماً بشكره لشركاء الوزارة لما بذلوه من جُهود مضنية، والمتمثلين في شركة بريد ليبيا التي تولّت نقل وتوزيع الأسئلة واستلام أوراق الإجابة في كافة التراب الليبي، وشركة المدار الجديد التي تولّت توزيع الشفرات الهاتفية على الطلاب المُتقدِّمين للامتحانات، ووزارة الداخلية في تأمين سير الامتحانات، والمركز الوطني لمُكافحة الأمراض، ووسائل الإعلام المُختلفة.

وأشار الوزير إلى أن نتائج اِمتحانات التعليم الديني لأول مرة يتم إدخالها على المنظومة وتخضع للتصحيح الإلكتروني.

بِدوره، قال مُدير عام المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود، إن نتائج الطلاب سيتم إرسالها عند الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم، عبر الشفرات الهاتفية التي تمَّ توزيعها عليهم قبل اِنطلاق الامتحانات، وأنه في ذات الوقت تماماً سيتم إعلان النتيجة عبر الرابط الخاص الذي سيتم الإعلان عنه، مُضيفاً أن المركز سيُباشر في اِستقبال تظلمات وطعون الطلاب اِعتباراً من مطلع الأسبوع المُقبل، منوِّهاً إلى أن الإعلان عن أوائل شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي لهذا العام، سيتم الإعلان عنها منتصف ديسمبر المُقبل.

وأوضح مسعود، أن الدور الثاني سيقتصر على من رسبوا أقل من 3 مواد، موضحاً أن من لديهم أكثر من 3 مواد فلن يتمكنوا من دخول الدور الثاني، متقدماً بالعزاء لجميع موظفي المركز الوطني للامتحانات في وفاة أحد موظفي المركز الأستاذ عبد الحكيم اليعقوبي، الذي توفته المنية الخميس، مؤكداً أنه على درجة من الخلق والتميّز والالتزام بالعمل.

وفي كلمة له، أعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمران القيب، عن اِمتنانه بِحضوره مراسم الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية، وما توصلت إليه وزارة التربية والتعليم من توحيد لامتحاناتها في كافة التراب الليبي، مؤكداً أن وزارتا التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي يعملان كوزارة واحدة، وأنهما يلتقيان في نقطتين مفصليتين هما أن خريجي الثانويات سيلتحقون بالجامعات، وأن وزارته ستعمل على مخرجات وزارة التربية والتعليم، معرباً عن أمله في أن تتخلص مدارسنا وجامعاتنا من المرض المستشري، في إشارة منه إلى “ظاهرة الغش”، لضمان مخرجات جيدة، وفق قوله

وتعهّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإصدار قرار لإيفاد طلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي هذا العام 2020 – 2021م.

وشهدت مراسم إعلان النتيجة حضور وزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية، ورئيس، وأعضاء مجلس إدارة شركة بريد ليبيا، وشركة المدار الجديد، و وكيل الوزارة لشؤون المُراقبات، وعدد من مديري إدارات الوزارة ومكاتبها.