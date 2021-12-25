اعتماد نتيجة اِمتحانات شهادة التعليم الأساسي – الدور الثاني

اِعتمد وزير التربية والتعليم المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور أحمد أبوخزام، ومُدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود، اليوم السبت، نتيجة اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الثاني).

وبلغت نسبة النجاح 54.17% للعام الدراسي 2020- 2021م.

وبلغ عدد المتقدمين لإجراء اِمتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لهذا العام (37597) طالب وطالبة، نجح منهم (20367) طالب وطالبة، إذ تحصل (366) طالب وطالبة على تقدير ممتاز، و(4400) طالب وطالبة على تقدير جيّد جداً، و(10908) طالب وطالبة على تقدير جيّد، و(4693) طالب وطالبة على تقدير جيّد، فيما بلغ عدد الراسبين (17230).