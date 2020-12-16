اعتماد وإعلان نتائج امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019-2020

اعتمد وزير التعليم بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، ظهر اليوم الأربعاء، نتائج امتحانات الدور الأول لشهادة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2019-2020، بنسبة نجاح بلغت 43.28%.

وأعلنت وزارة التعليم نتائج الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 بقسميها العملي والأدبي في داخل ليبيا بنسبة نجاح تقدر بـ43.28% وخارج البلاد بنسبة نجاح 78%.

وأوضحت نتائج الوزارة أن المتقدمين للامتحانات داخل ليبيا عددهم أكثر من 70ألفا نجح منهم نحو 30 ألفا ورسب البقية، وتفاوتت التقديرات من 12 ألفا تحصلوا على ممتاز و11 ألف جيد جدا و4 آلاف جيد وألف مقبول.

وكان عدد المتقدمين للثانوية خارج ليبيا أكثر من 300 نجح منهم 264 ورسب 71 بتقادير ترواحت بين 12 ممتازا و169 جيدا جدا و80 جيدا و3 مقبولين.

وورد في تفاصيل النتائج أن المتقدمين إلى القسم العلمي في الثانوية عددهم 54 ألفا نحج منهم 24 ألفا ورسب 29 ألفا و150 نتائجهم غير مكتملة بنسبة نجاح إجمالية تقدر بـ44%.

وتحصل في القسم العلمي من الشهادة الثانوية 11 ألفا على تقدير ممتاز و9 آلاف على جيد جدا و3 آلاف جيد ونحو ستمائة على مقبول.

وفي القسم الأدبي قارب عدد المتقدمين الـ15 ألفا نجح منهم نحو ستة آلاف ورسب تسعة بإجمالي نسبة نجاح تقدر بـ37 في القسم المذكور إلى جانب 16 نتائجهم غير مكتملة.

ونال ألف و500 تقدير ممتاز في القسم الأدبي إلى جانب أكثر من ألفين تحصلوا على جيد جدا وألف جيد فضلا عن نحو 500 مقبول.