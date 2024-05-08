 اعتماد «33 مواصفة قياسية» في مجالات غذائية وصناعية

نظم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، وبرعاية وزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية، احتفالية بمناسبة اصدار عدد من المواصفات القياسية الليبية وتبني مواصفات دولية كمواصفات وطنية.

واعتمدت وزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية، “33 مواصفة قياسية ليبية، أعدها المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية”، التابع للوزارة.

وبحسب المركز، “تنوعت المواصفات القياسية المعتمدة في مجالات قطاع الصناعات الغذائية والأعلاف، وقطاع الصناعات الهندسية، وقطاع الكيميائية والبتروكيميائية، إلى جانب اعتماد 30 مواصفة قياسية دولية في مجال الطاقات المتجددة”.

واستعرض خلال الاحتفالية، “تقرير فني يتضمن نشاطات المركز الوطني للمواصفات، ومن بينها منح التراخيص باستعمال علامة الجودة الليبية للمنتجات الليبية وعلامة المطابقة لمياه الشرب المعبأة”.

وبحسب المركز، أظهر التقرير، “النقلة النوعية في هذا المجال، وحصلت 18 شركة لـ 102 منتج ليبي على التراخيص، ما يؤكد جودة المنتجات الليبية وكفاءة عملية التصنيع”.

وقد اقيمت الاحتفالية بمقر ديوان وزارة التخطيط وبحضور وزير التخطيط ورئيس اللجنة العليا للمركز ووزير الصناعة والمعادن وعضو اللجنة العليا للمركز، ووزير الإسكان والتعمير، كما حضر الاحتفالية عدد من وكلاء الوزارات بحكومة الوحدة الوطنية بالإضافة على عدد من مدراء عامون ومدراء إدارات والمكاتب بالجهات التابعة لوزارة التخطيط.