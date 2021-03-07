إعدام 4 آلاف ديك رومي بسبب إنفلونزا الطيور في الدنمارك

السلطات الدنماركية، أعلنت اليوم الأحد، أنها أعدمت 4 آلاف ديك رومي، بعد اكتشاف سلالة من فيروس انفلونزا الطيور داخل مزرعة في قرية بمنطقة “سكيلسكور” جنوب غربي البلاد.

وبحسب بيان صادر عن إدارة الغذاء والرقابة الدنماركية، فقد تم رصد سلالة من فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة تضم حوالي 50 ألفا من طيور الديك الرومي في قرية “لوندبي” في منطقة سكيلسكور، على بعد 120 كيلومترًا من العاصمة كوبنهاغن.

وأضاف البيان أنه تم إعدام 4 آلاف من الطيور للحد من انتشار المرض، واتخاذ تدابير احترازية في المنطقة لوجود مزارع أخرى.

وأشار إلى أن من بين الإجراءات المتخذة للحد من انتشار المرض، فرض حظر على نقل الطيور إلى مناطق أخرى وبيع بيوضها، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” للأنباء.

وتم رصد فيروس إنفلونزا الطيور في الدنمارك للمرة الثامنة منذ نوفمبر 2020.

وبسبب أزمة انفلونزا الطيور في الدنمارك خلال الأشهر الأخيرة، أوقفت بعض الدول، ومنها اليابان، وروسيا، والإمارات، وسنغافورا، استيراد البيض والدواجن مؤقتا من البلاد.