اعلان موعد امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي

أعلن المركز الوطني للامتحانات موعِد إجراء امتحانات الدور الثاني لتلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي والديني، والصم وضعاف السمع، للعام الدراسي 2023 – 2024م .

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، بإجراء تلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أولى امتحاناتهم في مادتي الحاسوب والكتابة (الإملاء والتعبير والخط)، والديني في مادة الحاسوب، والتلاميذ الصم وضعاف السّمع في مادة لغة الإشارة.

وسيتقدم لأداء امتحانات الدور الثاني 83418 تلميذا وتلميذة، 83342 التعليم الأساسي، و68 تلميذا وتلميذة في التعليم الديني، و9 من التلاميذ الصم وضعاف السمع.

ودعت وزارة التربية والتعليم التلاميذ الذين لم يحالفهم بالتوفيق خلال امتحانات الدور الأول، إلى الاستعداد مبكرا لامتحانات الدور الثاني.