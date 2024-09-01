اغتيال آمر الأكاديمية البحرية «البيدجا»

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 1 سبتمبر 2024 - 21:33 نُشر: الأحد، 1 سبتمبر 2024 - 21:33
ليبيا
استهدف مسلحون سيارة "البيدجا" بوابل من الرصاص

اغتال مسلحون مجهولون آمر الأكاديمية البحرية عبد الرحمن ميلاد المشهور بـ”البيدجا” بعد استهداف سيارته بوابل من الرصاص.

وأكدت مصادر طبية بمستشفى الزاوية، وصول جثـة عبد الرحمن البيدجا بعد استهدافه في منطقة جنزور غرب طرابلس.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل صور ومقاطع فيديو لجثة البيدجا والسيارة التي كان على متنها لحظة الاغتيال.

يُشار إلى أن “البيدجا” هو من مواليد مدينة الزاوية عام 1990، وألقي القبض عليه في أكتوبر 2020 بناء على أمر من مكتب النائب العام بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، قبل أن يتم الإفراج عنه في أبريل 2021 من قبل النيابة العامة.

وفي أكتوبر 2021، تولى رئاسة لجنة قبول الأكاديمية البحرية بطرابلس.

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