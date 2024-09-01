اغتيال آمر الأكاديمية البحرية «البيدجا»

اغتال مسلحون مجهولون آمر الأكاديمية البحرية عبد الرحمن ميلاد المشهور بـ”البيدجا” بعد استهداف سيارته بوابل من الرصاص.

وأكدت مصادر طبية بمستشفى الزاوية، وصول جثـة عبد الرحمن البيدجا بعد استهدافه في منطقة جنزور غرب طرابلس.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل صور ومقاطع فيديو لجثة البيدجا والسيارة التي كان على متنها لحظة الاغتيال.

الرصاص الذي استخدم في تصفية البيدجا رحمه الله ، رصاص ضد السيارات المصفحة وهذا رصاص غير متوفر في ليبيا اذا كانت سيارته مصافحة وهذا دليل بأن العملية عمل خارجي. pic.twitter.com/q3QtbemL7P — ALGADDAFI (@itsstoneg) September 1, 2024

سيارة عبدالرحمن ميلاد "البيدجا" التى تم استهدافها أمام الأكاديمية



إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/aCAqjsZwsS — Abd allatheef Harb (@Abdoko99) September 1, 2024

يُشار إلى أن “البيدجا” هو من مواليد مدينة الزاوية عام 1990، وألقي القبض عليه في أكتوبر 2020 بناء على أمر من مكتب النائب العام بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، قبل أن يتم الإفراج عنه في أبريل 2021 من قبل النيابة العامة.

وفي أكتوبر 2021، تولى رئاسة لجنة قبول الأكاديمية البحرية بطرابلس.